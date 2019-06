El campocorto Dilan Rosario está preparado para comenzar su nueva etapa deportiva al ser reclamado en el sorteo de novatos de las Grandes Ligas por los Giants de San Francisco, la misma franquicia donde jugó inmortal boricua Orlando “Peruchín Cepeda.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Rosario se describió “honrado” al ser seleccionado por los Giants, organización a la cual se refirió como una de las más prestigiosas del béisbol.

“Primero que todo, para mí es un orgullo ser seleccionado por los Giants y más tener a un inmortal puertorriqueño en esta organización como lo es Orlando ‘Peruchín’ Cepeda. Es una organización tan prestigiosa. (Me gusta) pensar que puedo en un futuro llegar a representar a esta franquicia y poder hacer muchas cosas’, dijo Rosario.

Rosario fue el tercer puertorriqueño escogido en el sorteo, en la sexta ronda y en el turno 176.

No obstante, el boricua adelantó que los que en los próximos días tomará la decisión si, efectivamente, firmará con los Giants o jugará a nivel colegial con la University of Sourthern California (USC). Si Rosario opta por firmar con San Francisco, su bono está valorado en alrededor de $300,000.

“Esta decisión de firmar con San Francisco o jugar con la USC se estará tomando en los próximos días, cuando mi agente, mi padre y yo tomemos la decisión de cuál será más beneficiosa para mí”, expresó el moroveño.

Desarrollado en tierras moroveñas

Rosario comenzó a jugar béisbol desde los cuatro años en el pueblo de Morovis, donde jugó hasta los 13 años. Luego se trasladó a la Leadership Christian Academy en Guaynabo, institución en la cual el pelotero se estuvo desarrollando en la posición de campocorto y donde posteriormente se convirtió en elegible para el sorteo de novatos de las Grandes Ligas.