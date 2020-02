Tampa, Florida — Gleyber Torres, campocorto de los Yanquis de Nueva York, considera “seguro” que los Astros de Houston hicieron trampa en la temporada de 2019.

La oficina de las Grandes Ligas determinó que los Astros utilizaron dispositivos electrónicos para robar ilegalmente las señales de los equipos rivales en 2017 y en parte de la temporada de 2018, pero no en 2019.

Varios peloteros de Houston se han disculpado por infringir las reglas en 2017, cuando terminaron conquistando la Serie Mundial, y también en 2018. Sin embargo, niegan haber recurrido al mismo ardid en 2019, cuando derrotaron a los Yanquis en la Serie de Campeonato de la Liga Americana por segunda vez en tres campañas.

“No, no les creo”, recalcó Torres el lunes. “Si haces trampa en 2017 y ganas, ¿por qué no la harías al año siguiente y al siguiente también?”.

Torres afirmó que, antes del escándalo, había escuchado ya que algunos jugadores hablaban de posibles trampas por parte de los Astros. Pero entonces no creyó en las versiones.

“Primero que nada, cuando haces trampa no respetas el béisbol”, sentenció. “Sentimos frustración, jugamos con nuestro equipo, tratando de hacer todo legal, cuando Houston hace las cosas ilegales. Personalmente no me siento bien”.