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Sabana Grande mejora a 8-0 su invicto en la postemporada del Béisbol Doble A en el inicio del Carnaval de Campeones

Los Petateros extendieron además su racha a nueve victorias consecutivas al blanquear 2-0 a Hormigueros

20 de junio de 2026 - 1:14 PM

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Los Petateros de Sabana Grande arrancaron ganando en el Carnaval de Campeones del Béisbol Superior Doble A, y el zurdo Miguel Ausúa lució desde el montículo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Petateros de Sabana Grande extendieron a nueve su racha de victorias consecutivas y mejoraron su récord su invicto en la postemporada de la Liga de Béisbol Superior Doble A, derrotando el viernes 2-0 a los Libertadores de Hormigueros en el arranque del Carnaval de Campeones.

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Hubo triunfos también para los Azucareros de Yabucoa, los Pescadores del Plata de Comerío y los Gigantes de Carolina.

Sabana Grande se mantuvo como el único equipo invicto en la actual postemporada, ahora con marca de 8-0, y extendió su racha victoriosa que comenzó en el último partido de la temporada regular.

Jugando en el Estadio Hermanos Miura de Hormigueros, Walter Hernández y Miguel Ausúa se combinaron en el montículo para guiar a los Petateros al triunfo vía blanqueada.

El zurdo Ausúa se apuntó la victoria con 4.1 entradas en relevo, en las que permitió apenas tres hits y ponchó a dos bateadores.

Las únicas dos carreras del encuentro y de la victoria de Sabana Grande fueron empujadas por Melvin Collazo.

Mientras, los Azucareros vencieron 4-1 a los Maratonistas de Coamo en el Estadio Néstor Morales de Humacao, respaldados por el relevo impecable de Marcos Santa y Joan Román, quienes no permitieron anotaciones.

Jan Hernández sacudió un cuadrangular y Christian Vázquez empujó dos carreras.

Santa fue el lanzador ganador con 3.1 episodios trabajados, mientras Román se apuntó el salvamento. Los primeros cuatro capítulos fueron cubiertos por Noel Pinto, quien apenas permitió una carrera.

En el Estadio Carlos Bonet de Comerío, los Pescadores del Plata dejaron en el terreno 7-6 a los Tigres de Hatillo gracias a un hit de oro de Kevin Bermúdez, que remolcó dos anotaciones.

Bryan Ortiz retiró a dos bateadores en relevo para acreditarse la victoria. Kelvin Ayala desapareció la pelota por Comerío, mientras Jonathan Nieves y Tony Brian Méndez hicieron lo propio por Hatillo.

En otro resultado, los Gigantes doblegaron 7-1 a los campeones defensores Mulos de Juncos en el Estadio Roberto Clemente Walker, con siete entradas del derecho Héctor Quiñones, quien en su reencuentro con sus viejos compañeros ponchó a cinco y permitió una carrera con cinco imparables para llevarse el triunfo.

Alexis Torres y Jorge “Kikito” Jiménez encabezaron la ofensiva con dos carreras remolcadas cada uno. Además, Torres y Jorge Cartagena anotaron dos veces.

Juegos del sábado

  • Hormigueros vs. Coamo (en Santa Isabel) - 7:30 p.m.
  • Carolina vs. Hatillo (en Florida) - 7:30 p.m.
  • Yabucoa en Sabana Grande - 7:30 p.m.
  • Comerío en Juncos - 8:00 p.m.
Tags
Carnaval de CampeonesBéisbol Superior Doble ASabana Grande
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