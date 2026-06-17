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La selección de béisbol va camino al plato en Santo Domingo 2026

El dirigente nacional destaca el bateo y el pitcheo del equipo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

17 de junio de 2026 - 6:52 PM

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Juan “Igor” González estará a cargo de los entrenamientos de la preselección nacional los martes y miércoles en Carolina, de cara a Santo Domingo 2026. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional de Béisbol, que busca regresar al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, está finalizando la disponibilidad de peloteros que están jugando fuera de Puerto Rico para completar la novena, informó este miércoles su gerente general.

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También, la Selección tiene como candidatos al equipo para Santo Domingo 2026 a seis jugadores que estarán activos en el Carnaval de Campeones de la Doble A, agregó el gerente de la Selección, Efraín Williams.

“Queremos conocer la salud y el permiso de algunos jugadores. Vamos a ir con jugadores que también están jugando fuera de Puerto Rico, como es el caso de Rubén Castro, Anthony García, Jorge López y Jorge Benítez”, nombró Williams, al referirse a jugadores que en su mayoría están jugando en la Liga Independiente.

“Estamos esperando que se puedan integrar al equipo o a las prácticas. Tenemos hasta el 24 de junio para entregar la lista de los 24 peloteros que formarán el equipo”, calendarizó Williams.

La preselección nacional se compone de 42 nombres, que ya fueron circulados.

El torneo de béisbol de Santo Domingo 2026 inicia el 31 de julio y contará con ocho novenas. El formato es de todos contra todos, seguido por rondas de medallas.

Puerto Rico no subió al podio en la edición 2023 de los Juegos. Sin embargo, suma nueve medallas en su historia, incluyendo oro en las ediciones de Mayagüez 2010, Ponce 1993 y San Juan 1966.

El dirigente de la novena, Juan “Igor” González, está satisfecho con la forma en que va tomando forma el equipo boricua. Destacó el bateo que proyecta tener la Selección.

“Por primera vez”, dijo González en su etapa como dirigente nacional, “estamos llevando un equipo con buena ofensiva”.

“En ocasiones anteriores teníamos que construir carreras, ya fuera robando bases o tocando la bola”, dijo el dirigente, quien conectó 434 jonrones e impulsó 1,404 carreras en su carrera en las Grandes Ligas.

“Y tenemos pitcheo”, agregó. “Tenemos siete zurdos y cinco derechos”.

Entre esos lanzadores, González contaría con el zurdo Miguel Ausua, quien llega al Carnaval de Campeones de la Doble A con marca de 7-0 en todas las etapas previas de la temporada 2026.

También del Carnaval de Campeones, la Selección tendría como candidatos al jugador de posición Rubén Ramírez, de los campeones defensores Mulos de Juncos; al lanzador Luis Cintrón, también de los Mulos; a los lanzadores de los Pescadores del Plata Luis Leroy Cruz y Héctor Hernández; y al serpentinero de los Azucareros de Yabucoa Noel Pinto, nombró Williams.

El zurdo Luis Leroy Cruz está entre los preseleccionados y activo en el Carnaval de Campeones.
El zurdo Luis Leroy Cruz está entre los preseleccionados y activo en el Carnaval de Campeones. (Fernando Llano)

“Los conocemos y sabemos qué podemos esperar de ellos en un torneo como el de los Centroamericanos”, añadió.

La preselección estará entrenando los martes y miércoles en el Estadio Roberto Clemente de Carolina a partir de la próxima semana, manifestó Williams.

“Durante el Carnaval vamos a estar practicando. Obviamente, vamos a tener cautela con los lanzadores”, señaló.

Por su parte, González señaló que igualmente tiene esperanzas de volver a subir al podio con la novena que toma forma en las prácticas y en los procesos administrativos.

“Todo apunta a que vamos a tener un buen equipo y que vamos a subir al podio y recibir una medalla”, dijo el dos veces ‘MVP’ de las Grandes Ligas.

“Es bueno que tengamos jugadores en el Carnaval. El béisbol es de ritmo, y los demás saben lo que tienen que hacer. Ahí vamos”, agregó el dirigente.

González fue dirigente cuando la Selección ganó su última medalla en el béisbol de los Juegos. Eso fue en Barranquilla 2018, donde ganó plata.

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Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Selección Nacional de Béisbol masculinoJuan 'Igor' GonzálezBéisbol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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