Béisbol Doble A: arranca un Carnaval de Campeones con sangre nueva y un campeón defensor

Cuando este viernes se ponga en marcha el Carnaval de Campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A, el escenario estará marcado por una combinación de ingredientes que prometen una intensa batalla: seis equipos que no estuvieron en la edición de 2025, novenas que llegan en gran momento y el campeón defensor dispuesto a revalidar.

De los ocho clasificados, Yabucoa, Carolina, Hormigueros, Sabana Grande, Hatillo y Coamo no estuvieron en esta etapa del torneo en 2025.

Los únicos que repiten son Juncos, campeón defensor, y Comerío, ambos impulsados por importantes victorias en sus respectivas finales seccionales, según se destacó durante la conferencia de prensa celebrada el miércoles.

Juncos intentará conquistar un bicampeonato y convertirse en el primer equipo que revalida un título de la Doble A desde 2012.

“Va a salir de todo eso un Carnaval de muchas emociones, de juegos ante equipos nuevos a los que nunca hemos enfrentado. Y si es difícil salir de la sección, más difícil es repetir”, dijo el lanzador de los Mulos Rubén Ramírez, cuyo equipo viene de eliminar a los Artesanos de Las Piedras, quienes registraron el segundo mejor récord de la temporada regular con 18-2.

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“Estamos motivados. Le ganamos al segundo mejor récord. Tenemos que seguir jugando el juego pequeño”, agregó Ramírez, mientras sostenía el trofeo de campeón durante la conferencia, tal como hizo en 2025.

Juncos iniciará su defensa en el Carnaval visitando a Carolina, que es el tercer clasificado de la etapa y que está en su segundo Carnaval en seis temporadas de existencia en la Doble A.

También el viernes, Coamo visitará a Yabucao (en Humacao), Hatillo a Comerío, y Sabana Grande a Hormigueros.

Coamo está en su primer Carnaval en siete años, mientras que Hatillo está debutando.

Aunque los Tigres estarán debutando en el Carnaval, cuentan con jugadores de experiencia en esta instancia, como Jonathan Nieves, Félix Báez, Brayan Robles y Rawell Rivera, quienes participaron en la edición de 2025 con otras franquicias,, nombró al director de prensa de la Doble A, Héctor “Titito” Rosa.

Hormigueros también llega en gran momento tras protagonizar la sorpresa de las finales seccionales al eliminar a los Patrulleros de San Sebastián, equipo que terminó con el mejor récord de la temporada regular con 19-1.

El Carnaval se disputará bajo el formato de todos contra todos, con un partido frente a cada rival para definir a los cuatro semifinalistas. Alcanzar cinco victorias garantizará un boleto a la siguiente ronda.

En caso de empate por el cuarto y último puesto clasificatorio, el desempate se decidirá en el terreno de juego, informó el director del torneo, Efraín Williams.

Entre las principales figuras a seguir sobresalen el jugador de cuadro de Hatillo, Ángel “Gallo” Rosa, quien disputará su duodécimo Carnaval; el lanzador de los Petateros de Sabana Grande, Miguel Ausúa, invicto este año con marca de 7-0; y el estelar bateador de Comerío, José “Pocholo” Rivera.

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Los Pescadores del Plata también llegan inspirados luego de remontar una desventaja de 3-0 para eliminar a los Toritos de Cayey y clasificarse al Carnaval bajo la dirección del exgrandesligas Luis Matos.

Cayey tuvo la tercer mejor marca de la regular con 16-4.

Matos destacó el nivel de exigencia del formato.

“El sistema de todos contra todos es más complicado que una serie. Son siete juegos con equipos diferentes. No hay mucha estrategia. Es nuestro segundo año con este sistema. Tenemos que adaptarnos”, dijo Matos, cuyo conjunto cuenta con los estelares lanzadores Luis Leroy Cruz y Héctor Hernández.

Comerío se quedó eliminado en el Carnaval de 2025.

Los primeros sembrados del Carnaval son los Azucareros de Yabucoa.

Yabucoa abrirá esta fase del torneo ante Coamo, que también entra caliente al Carnaval, luego de eliminar en la final del Sur a los Peces Voladores de Salinas.

El dirigente de los Azucareros Juan “Igor” González anticipó un torneo de alto nivel.

“Este va a ser un Carnaval bien competitivo”, dijo González. “Hay equipos nuevos, con hambre y deseos de ganar. También está el campeón defensor. Está Hormigueros, que es joven y que acaba de eliminar a un superequipo como el de San Sebastián. Están inspirados, al igual que lo está Comerío”, mencionó el exjugador de las Mayores.

“Pero nosotros tenemos que mantener el juego alegre, sin tratar de hacer más de lo que pueden. Y con pitcheo y defensa se detienen a los equipos”, indicó González, campeón nacional como dirigente con los Toritos.