Con sangre boricua, Adrián Rodríguez acaparó miradas en la Serie Mundial de la NCAA

Shohei Ohtani se ha hecho famoso por destacar al nivel de excelencia en sus dos funciones como lanzador derecho y bateador zurdo en las Grandes Ligas, pero qué podría esperarse si surgiera un caso de algún pelotero que emplee ambas manos en cada una de esas dos funciones.

Es lo que en potencia podría realizar el jugador de cuadro y jardinero de la Universidad de Texas, Adrián Rodríguez, nacido en Estados Unidos de padre puertorriqueño.

Empero, no es por eso que Rodríguez ha llamado la atención esta semana en la Serie Mundial de béisbol universitario de la NCAA, División I. Fue solo hasta escuela superior que exhibió dotes como pitcher ambidextro, al punto que su padre, Juan Rodríguez, le mandó a fabricar un guante especial de seis dedos que podía cambiarse de mano.

Nacido en Plano, Texas en 2006, Rodríguez no subió al montículo con los Longhorns en sus primeras dos temporadas, pero no ha necesitado hacerlo para destacarse ni ocupar titulares con su nombre.

PUBLICIDAD

Aunque su equipo se eliminó el martes al perder 2-0 contra Georgia, un día antes Rodríguez hizo noticia al registrar apenas el tercer juego de la historia de la Serie Mundial Universitaria en que un pelotero batea para el ciclo: sencillo, doble, triple y cuadrangular.

Y lo hizo bateando de 5-5 con una carrera anotada y siete remolcadas, en la paliza de 14-2 sobre Alabama.

El lunes bateó de 5-5 con siete carreras empujadas. Aquí en el partido del martes en que su equipo de Texas se eliminó contra Georgia. (Vera Nieuwenhuis)

Rodríguez, de 6’2” de estatura y elegible para el sorteo de novatos de Grandes Ligas de 2027, inició con un doble en la primera entrada que empujó dos carreras y le dio ventaja 3-0 a Texas.

En la segunda añadió un triple productor de dos anotaciones más, para ampliar la pizarra 7-1, y abrió el quinto episodio con sencillo. Más tarde, en la sexta, disparó un cuadrangular de dos carreras que puso la pizarra 11-2, y en la octava cerró él mismo el marcador con otro doblete que impulsó una, para el 14-2.

En otras palabras, cuatro de sus cinco hits fueron extrabases. A la defensa se desempeña como campocorto pero también juega la segunda y la tercera base. Igualmente ha defendido el jardín izquierdo.

Según resaltó el periodista especializado en béisbol José de Jesús Ortiz, en su sitio de internet “Our Esquina”, fue el padre de Adrián quien empezó a practicarlo, primero tirando la pelota con ambas manos, realizando varias repeticiones desde los dos lados, y luego bateando también con ambas manos. Y eso cuando solo tenía tres años.

“Siempre le enseñamos que si quieres ser el mejor, tienes que esforzarte más que nadie”, le dijo Juan Rodríguez al sitio especializado.

PUBLICIDAD

De acuerdo al portal, el padre se mudó desde Puerto Rico para estudios graduados en Rochester, donde conoció a su esposa Sandra, la madre de Adrián, nacida en Canadá de padres portugueses. Estando embarazada del segundo de tres hijos, fue que la familia se mudó a Plano, Texas, donde nació el jugador.

Adrián ha sido un consistente bateador de promedio en sus primeros dos años en la NCAA. En 2025 promedió .313 con siete jonrones, 23 impulsadas y 35 anotadas. Además se robó 15 bases. Este año, antes de llegar a la Serie Mundial Universitaria, bateó .327 con cinco cuadrangulares y 47 empujadas, e igual número de anotadas, con 14 robos.

En ambas temporadas, además, ha tenido un alto porcentaje de embasado con .410 y .417, respectivamente, con un OPS de .927 y .931.

Adrian Rodríguez completando el out en segundo en el juego contra Alabama el lunes. (Vera Nieuwenhuis)

“El consejo que me da todos los días es que trabaje duro, y que el trabajo duro supera al talento”, comentó Adrián en entrevista con Our Esquina, hablando de su padre.

“Siempre está conmigo en las jaulas de bateo. Desde niño, en la preparatoria, practicábamos bateo todos los días y practicábamos con las pelotas del suelo juntos. Es uno de mis grandes modelos a seguir. Significa muchísimo para mí”.