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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Caratini dispara su quinto cuadrangular pero los Twins pierden contra Arizona

Minnesota perdió 9-5 ante los Diamondbacks

20 de junio de 2026 - 11:42 AM

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Víctor Caratini celebra su jonrón solitario con Tristan Gray, con el que le dio ventaja 1-0 a Minnesota antes del revés 9-5 ante los Diamondbacks. (Rick Scuteri)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Phoenix - Corbin Carroll conectó un triple de tres carreras en la octava entrada para igualar la marca histórica de triples de Arizona, y se quedó a un jonrón de completar el ciclo la noche del viernes en la victoria de los Diamondbacks por 9-5 sobre los Twins de Minnesota.

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Carroll igualó el récord de la franquicia de Stephen Drew con su triple número 52. Pegó un sencillo impulsor en la tercera entrada y un doble en la quinta, antes de conseguir su noveno batazo de tres bases de la temporada en la octava.

El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo en la sexta. Geraldo Perdomo, también de República Dominicana, anotó dos veces por los D’Backs.

El puertorriqueño Víctor Caratini conectó un jonrón por los Twins en la segunda entrada, que le dio ventaja 1-0 a su equipo. Josh Bell y Royce Lewis pegaron jonrones consecutivos en la octava.

El relevista nicaragüense de los Diamondbacks Jonathan Loaisiga (2-2) lanzó 1 1/3 entradas para llevarse la victoria. El abridor Michael Soroka salió antes de la segunda entrada por molestias en la parte posterior de la cadera, sufridas al lanzar pitcheos de calentamiento. Arizona utilizó a ocho lanzadores.

Connor Prielipp (2-5) trabajó seis entradas por los Mellizos. Permitió nueve hits y tres carreras limpias.

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Boricuas en Grandes LigasVictor CaratiniTwins de Minnesota
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