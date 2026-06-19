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El apellido Cruz vuelve a las Grandes Ligas: Trei sube con los Tigers

El nieto de José “Cheo” Cruz e hijo de “Cheíto” Cruz debutará con Detroit

19 de junio de 2026 - 5:40 PM

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José "Cheíto" Cruz junto a su hijo Trei. (GFR Media)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El jardinero de la organización de los Tigers de Detroit, Trei Cruz, se convirtió este viernes en el quinto novato puertorriqueño en ser ascendido en 2026 a las Grandes Ligas.

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Los Tigers tienen en agenda un partido contra los White Sox de Chicago este mismo viernes desde las 6:40 p.m. en el Comerica Park de Detroit.

Trei, que aparece en la alineación de hoy para ese partido como jardinero derecho y noveno en el orden al bate, es nieto del otrora guardabosque de los Astros de Houston en las décadas de 1970 y 1980, José “Cheo” Cruz, e hijo del también exgrandesligas boricuas, José “Cheíto” Cruz.

Cuando el bateador ambidextro debute oficialmente, será la tercera generación de los Cruz en jugar en las Mayores.

El ascenso y debut del guardabosque central se produce luego de batear .225 con dos cuadrangulares, 17 carreras empujadas y 20 anotadas entre Clase A y Triple A este año.

Su mayor producción este año ha sido en Triple A, donde ha conectado sus dos cuadrangulares y tiene 16 impulsadas en 33 juegos.

Cruz estuvo lesionado esta campaña en las Menores.

Este año los otros novatos puertorriqueños que lo han precedido son los lanzadores Elmer Rodríguez (Yankees de Nueva York) y Eduardo Rivera (Red Sox de Boston); el jardinero Bryan Torres (Cardinals de San Luis); y el campocorto Edwin Arroyo (Reds de Cincinnati).

Por otro lado, aunque ya había debutado hace par de años en las Mayores con los Cubs de Chicago, el también patrullero Nelson Velázquez regresó a Grandes Ligas esta temporada con los Cardinals de San Luis.

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Boricuas en Grandes LigasTrei CruzTigers de Detroit
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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