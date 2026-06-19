El apellido Cruz vuelve a las Grandes Ligas: Trei sube con los Tigers

El jardinero de la organización de los Tigers de Detroit, Trei Cruz, se convirtió este viernes en el quinto novato puertorriqueño en ser ascendido en 2026 a las Grandes Ligas.

Los Tigers tienen en agenda un partido contra los White Sox de Chicago este mismo viernes desde las 6:40 p.m. en el Comerica Park de Detroit.

Trei, que aparece en la alineación de hoy para ese partido como jardinero derecho y noveno en el orden al bate, es nieto del otrora guardabosque de los Astros de Houston en las décadas de 1970 y 1980, José “Cheo” Cruz, e hijo del también exgrandesligas boricuas, José “Cheíto” Cruz.

Cuando el bateador ambidextro debute oficialmente, será la tercera generación de los Cruz en jugar en las Mayores.

El ascenso y debut del guardabosque central se produce luego de batear .225 con dos cuadrangulares, 17 carreras empujadas y 20 anotadas entre Clase A y Triple A este año.

PUBLICIDAD

Su mayor producción este año ha sido en Triple A, donde ha conectado sus dos cuadrangulares y tiene 16 impulsadas en 33 juegos.

Cruz estuvo lesionado esta campaña en las Menores.

Este año los otros novatos puertorriqueños que lo han precedido son los lanzadores Elmer Rodríguez (Yankees de Nueva York) y Eduardo Rivera (Red Sox de Boston); el jardinero Bryan Torres (Cardinals de San Luis); y el campocorto Edwin Arroyo (Reds de Cincinnati).