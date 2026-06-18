Fallece el exjugador y exdirigente del Béisbol Doble A, Ángel Víctor Martínez

La Federación de Béisbol de Puerto Rico lamentó la muerte del exjugador y exdirigente Ángel Víctor Martínez.

Martínez falleció el miércoles.

Esta semana, la Universidad Interamericana había pedido oraciones por Martínez, ya que iba a ser sometido a una operación.

Martínez fue dirigente de béisbol y de sóftbol de los Tigres.

La Federación informó que Martínez fue ganador del premio Dirigente del Año en 2013 con los Petateros de Sabana Grande en el Béisbol Doble A.

“Considerado un verdadero maestro del béisbol, fue un gran conocedor del juego, un caballero dentro y fuera del terreno, y también sirvió como coach del Equipo Nacional”, indicó la Federación en un comunicado.

“A nombre de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, de su presidente, Dr. José Daniel Quiles, y de su Junta de Directores, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y a su amado pueblo de Sabana Grande”.

PUBLICIDAD

La Federación agregó en el escrito que “como muestra de respeto a su memoria, el presidente federativo ordenó guardar un minuto de silencio en todos los juegos del primer fin de semana del Carnaval de Campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A”.

Martínez también laboró como dirigente de béisbol y de sóftbol en la Interamericana y la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), igualmente, lamentó su muerte.