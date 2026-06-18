Fallece el exjugador y exdirigente del Béisbol Doble A, Ángel Víctor Martínez
También fue entrenador de béisbol y sóftbol con los Tigres de la Universidad Interamericana en la LAI
18 de junio de 2026 - 11:04 AM
18 de junio de 2026 - 11:04 AM
La Federación de Béisbol de Puerto Rico lamentó la muerte del exjugador y exdirigente Ángel Víctor Martínez.
Martínez falleció el miércoles.
Esta semana, la Universidad Interamericana había pedido oraciones por Martínez, ya que iba a ser sometido a una operación.
Martínez fue dirigente de béisbol y de sóftbol de los Tigres.
La Federación informó que Martínez fue ganador del premio Dirigente del Año en 2013 con los Petateros de Sabana Grande en el Béisbol Doble A.
“Considerado un verdadero maestro del béisbol, fue un gran conocedor del juego, un caballero dentro y fuera del terreno, y también sirvió como coach del Equipo Nacional”, indicó la Federación en un comunicado.
“A nombre de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, de su presidente, Dr. José Daniel Quiles, y de su Junta de Directores, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y a su amado pueblo de Sabana Grande”.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ángel Víctor Martínez, destacado exjugador, dirigente y leyenda del béisbol puertorriqueño. pic.twitter.com/8t2k8POnPb— Liga de Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) June 18, 2026
La Federación agregó en el escrito que “como muestra de respeto a su memoria, el presidente federativo ordenó guardar un minuto de silencio en todos los juegos del primer fin de semana del Carnaval de Campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A”.
Martínez también laboró como dirigente de béisbol y de sóftbol en la Interamericana y la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), igualmente, lamentó su muerte.
“Fue un líder honesto, recto y virtuoso, tanto dentro como fuera del terreno de juego; un ser humano genuino, servicial y comprometido con su gente. A su familia, al equipo de los Tigres y las Tigresas de la Universidad Interamericana, y a toda persona que tuvo el privilegio de recibir su amistad, les deseamos paz, fortaleza y consuelo en este momento de duelo”, lee un comunicado de la LAI.
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