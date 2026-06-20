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Países Bajos vapulea 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F del Mundial

Los neerlandeses contaron con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo para recuperarse de un decepcionante debut

20 de junio de 2026 - 5:11 PM

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Crysencio Summerville celebra tras anotar el quinto gol de Holanda ante Suecia en el Mundial. (Ashley Landis)
Por KRISTIE RIEKEN

Al compás de dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, Países Bajos aplastó el sábado 5-1 a Suecia el sábado en el Mundial para recuperarse tras un decepcionante empate en su debut y colocarse en lo más alto del Grupo F.

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En un arranque a todo vapor de la Oranje, Brobbey estampó sus dos goles en la primera mitad. Holanda venía de empatar 2-2 con Japón el domingo.

La victoria dejó a los neerlandeses con cuatro puntos y en la cima de la llave. Suecia tiene tres puntos. Japón y Túnez jugaban más tarde en Monterrey, México.

Gakpo, quién también aportó una asistencia, amplió la ventaja a 3-0 justo después del descanso, al marcar a los 47 minutos tras un centro de Denzel Dumfries. Igualó a Brobbey cuando anotó con un derechazo por el costado izquierdo del área a los 54.

Suecia no pudo consolidad el resonante triunfo 5-1 ante Túnez en su primer partido. La derrota ante los neerlandeses fue su revés más abultado en un Mundial desde la derrota 7-1 ante Brasil en 1950.

El plan de juego neerlandés de atacar por las bandas para abrir el bloque defensivo sueco y colgar centros a Brobbey funcionó a la perfección desde el inicio. Adelantó a Holanda en el quinto minuto, cuando Gakpo centró al medio del área y Brobbey remató de primera con el pie derecho antes de caer hacia adelante sobre el césped.

Para su segundo gol de la tarde en el NRG Stadium de Houston, Brobbey se deslizó para empujar el balón con el pie derecho hacia el segundo palo tras un centro de Dumfries a los 17 minutos.

La definición de zurda de Anthony Elanga recortó la diferencia a 4-1 a los 59.

Suecia dispuso de varias ocasiones de anotar previo al gol de Elanga, pero el arquero neerlandés Bart Verbruggen estuvo brillante en la primera mitad con cuatro atajadas.

Al filo del descanso, Suecia pareció acercarse 2-1 con un cabezazo de Gustaf Lagerbielke pero se señaló fuera de juego. Lagerbielke es barón de una familia noble en Suecia. Su padre y su abuelo son condes.

Pero no fue la única realeza en el estadio el sábado, ya que los Países Bajos tuvieron a dos invitados muy especiales alentándolos: el rey Willem-Alexander y la reina Máxima, que observaron desde un palco de lujo.

La multitud de 68,777 personas estuvo compuesta en gran medida por aficionados neerlandes, muchos de los cuales realizaron su Oranje Fanwalk de algo más de 3,000 metros desde el campus desde Rice University hasta el estadio el sábado por la mañana.

Crysencio Summerville, quien asistió en el segundo gol de Gakpo, puso cifras definitivas y lo celebró con el gesto de “night night” del astro de la NBA Steph Curry.

Suecia cerrará la fase de grupos el jueves por la noche contra Japón en Dallas, y Holanda se medirá con Túnez esa noche en Kansas City.

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Países BajosSueciaMundial de Fútbol 2026
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