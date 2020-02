Javier Báez quiere que los Cubs de Chicago estén mejor preparados esta temporada.

El puertorriqueño, dos veces elegido al Juego de Estrellas reconoció el domingo que a él y al equipo les faltó preparación previa a los encuentros y ética de trabajo la campaña anterior.

“Teníamos muchas cosas opcionales, no obligatorias, y todos se relajaron, incluyéndome. Realmente no salía a prepararme para el juego. Me estaba alistando durante el partido, lo que no está bien”, dijo Báez. “Pero este año, creo que antes de los juegos todos deberíamos estar en el campo como equipo, estirarnos como equipo, estar unidos como equipo para que podamos jugar mejor”.

El presidente de operaciones de los Cubs Theo Epstein dijo la semana pasada que solo recuerda dos ocasiones en 18 años al frente de conjuntos de Grandes Ligas en que no se cumplieron los “estándares organizacionales básicos de trabajo, preparación y comportamiento”.

No hizo mención específica de los Cubs de 2019, pero después de la salida del manager Joe Maddon, muchos comenzaron a leer entre líneas.

El nuevo estratega dijo David Ross dijo que, desde el punto de vista del manager, los coaches intentan preparar a los jugadores y ponerlos en la mejor situación posible para tener éxito, pero el béisbol “siempre ha sido de los jugadores”.

“Que Báez diga eso, que diga que el grupo siente que puede dar más, es un mensaje muy poderoso el que están enviando”, consideró Ross. “Esto nunca tiene que ver con el manager. Nunca debería ser sobre el manager. Cuando estás en ese camerino, son los jugadores los que afectan el resultado”.

Los Cubs finalizaron en el tercer lugar de la División Central de la Liga Nacional con marca de 84-78 y quedaron fuera de los playoffs por primera ocasión desde 2014.

Báez dijo que el equipo no ha estado “donde quiere estar” y tal vez el motivo sea la falta de preparación.