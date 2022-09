Nueva York — Aaron Judge siguió encendido con el bate y conectó su 54mo jonrón para ampliar su liderato en las Grandes Ligas, volándose la cerca por tercer día consecutivo para que los Yankees de Nueva York superaran el lunes por 5-2 a los Twins de Minnesota.

Judge ha sacudido cuadrangulares en cinco de los últimos siete juegos para los líderes de la División Este de la Liga Americana. Rompió el empate 2-2 en el sexto episodio al desaparecer el slider en cuenta 3-1 de Trevor Megill (3-2).

“Me cuesta describir en palabras lo que está haciendo”, dijo el mánager Aaron Boone. “Está en medio de una temporada especial”.

El estelar toletero alcanzó los 54 jonrones en su juego 131 de la campaña. Se mantiene en ritmo para alcanzar los 65, cuatro más que el récord de Roger Maris en la Liga Americana, fijado en 1961. Maris conectó su 54mo cuadrangular frente Tom Cheney de Washington en el 139mo duelo de la temporada, el 6 de septiembre de 1961.

“Estoy muy pendiente a eso. ¿Quién no lo haría”, dijo Boone. “Sería algo asombroso”.

Judge, que también sumó un doble, ha anotado cinco de las últimas ocho carreras de Nueva York.

Disparó jonrones solitarios en los últimos dos juegos en Tampa Bay, anotó con un elevado de sacrificio del novato Oswaldo Cabrera el domingo y pisó el plato tras un sencillo de Josh Donaldson en el primero el lunes.

Por los Twins, el venezolano Luis Arráez de 4-0. Los puertorriqueños Carlos Correa de 3-1 y José Miranda de 4-1. El colombiano Gio Urshela de 3-0. Los dominicanos Gary Sánchez de 4-1, con una anotada y dos empujadas; y Gilberto Celestino de 2-1.

Por los Yankees, los venezolanos Gleyber Torres de 4-1 con una anotada; Oswaldo Cabrera de 3-0; y Marwin González de 2-1 con una anotada y una impulsada.

CRUCIAL TRIUNFO DE TORONTO ANTE BALTIMORE

Baltimore. — Kevin Gausman hizo un regreso triunfal a Camden Yards y Teoscar Hernández disparó un jonrón para llevar a los Blue Jays de Toronto a una victoria el lunes 7-3 sobre los Orioles de Baltimore en el primer partido de una doble cartelera.

Gausman (11-9) permitió dos carreras y siete hits en seis entradas y dos tercios en su primera apertura en Baltimore desde que fue cambiado de los Orioles a Atlanta en 2018. El derecho ganó aperturas consecutivas por primera vez desde mayo.

El lanzador Kevin Gausman, izquierda, es detenido por su compañero Bo Bichette y Cavan Biggio cuando éste se dirigía a discutir con el árbitro tras decretársele un 'balk' (movimiento engañoso). (Julio Cortez)

“Fue extraño escuchar el canto de la ‘O’ y darme cuenta de que ahora me estaban animando”, dijo Gausman. “Eso fue un poco extraño, pero fue realmente genial simplemente calentar y los fieles de Baltimore aquí me dejaron escucharlo, bueno y malo. Fue genial. Es un lugar especial para mí”.

Toronto ganó su cuarto encuentro consecutivo y aumentó a tres juegos y medio su ventaja sobre Baltimore por el tercer comodín de la Liga Americana. Los Blue Jays y los Orioles juegan 10 veces durante los últimos 31 días de la temporada regular.

Anthony Santander jonroneó desde ambos lados del plato por Baltimore, que ha perdido dos seguidos tras una racha de cuatro victorias consecutivas. Adley Rutschman conectó dos hits y anotó una carrera.

Hernández conectó su jonrón número 20 en el octavo, un jonrón solitario que puso a Toronto en una ventaja de 4-2. Luego de que Santander conectara en la mitad inferior, los Azulejos lograron tres carreras en el noveno.

George Springer, Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette conectaron sencillos RBI consecutivos contra el novato DL Hall.

Gausman, de 31 años, estaba de vuelta en un entorno familiar por primera vez en más de cuatro años. Baltimore tomó al derecho con la selección No. 4 en el draft de 2012, y pasó rápidamente por el sistema de ligas menores del equipo. Gausman debutó en 2013 y tuvo marca de 39-51 con efectividad de 4.22 en 150 juegos con los Orioles.

Podría decirse que su mayor obstáculo el lunes fue una balk call en la cuarta entrada. Gausman saltó del montículo y comenzó a discutir con el árbitro de segunda base Jeff Nelson antes de que Bichette se apresurara a detenerlo.

“Si realmente miras la repetición, me detuve”, dijo Gausman. “Sentí que Jeff, por alguna razón, quería hacer esa llamada y entró al juego sabiendo que iba a hacer esa llamada. Es desafortunado. Obviamente, estaba bastante acalorado y Bo me salvó e hizo un buen trabajo al recordarme que ‘Oye, tenemos dos juegos hoy. No es solo un juego’”.

Gausman tiene marca de 4-1 con efectividad de 2.63 en siete aperturas desde el 2 de agosto.

Mike Baumann (1-3), quien se desempeñó como el hombre número 29 de Baltimore para la doble cartelera, permitió tres carreras en cinco entradas en su primera apertura en las Grandes Ligas. Baumann, quien hizo 11 apariciones como relevista con los Orioles en las últimas dos temporadas, ponchó a dos.