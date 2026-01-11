Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alex Bregman pacta con los Cubs por $175 millones

Luego de una temporada en Boston, el tercera base llegó a un acuerdo con la novena de Chicago por cinco años

11 de enero de 2026 - 1:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Bregman regresó a la agencia libre luego de un año con los Red Sox de Boston. (Robert F. Bukaty)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El antesalista estelar Alex Bregman llegó a un acuerdo contractual de cinco años y $175 millones con los Cubs de Chicago, según dos personas familiarizadas con el convenio.

RELACIONADAS

Las personas hablaron con The Associated Press el sábado por la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. El contrato incluye una cláusula mediante la cual Bregman puede bloquear canjes que no tengan su consentimiento.

Bregman, quien cumplirá 32 años en marzo, volvió al mercado por segundo año consecutivo. Fue buscado por los Cubs antes de que firmara un contrato de tres años y “120 millones con Boston el pasado febrero, con opciones de rescisión después de cada una de las dos primeras temporadas.

Decidió probar la agencia libre nuevamente después de batear para .273 para los Red Sox con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas en 114 juegos, su menor cantidad desde 2021. Bregman se perdió todo junio debido a una lesión en el cuádriceps.

Bregman jugó sus primeras nueve temporadas con los Astros de Houston, con quienes conquistó títulos de la Serie Mundial en 2017 y 2022, aunque el primero de esos títulos quedó manchado por un escándalo de robo de señales que le valió a Bregman y a sus compañeros de equipo un desprecio generalizado en las Mayores.

Cuando el ganador del Guante de Oro se unió a los Red Sox, ya tenían al astro Rafael Devers en la tercera base. Boston le pidió a Devers que se moviera a bateador designado, y la relación del equipo con el toletero se deterioró hasta el punto de que el dominicano fue cedido en canje a San Francisco en junio.

Boston terminó liderando las Grandes Ligas en errores, pero los Red Sox regresaron a la postemporada por primera vez en cuatro años. El OPS de Bregman, de .822, fue su mejor desde 2019, y obtuvo honores de Juego de Estrellas por tercera vez.

Chicago terminó segundo en la División Central de la Liga Nacional el año pasado con un récord de 92-70. Los Cubs llegaron a los playoffs por primera vez desde 2020 antes de ser eliminados por Milwaukee en una serie divisional de cinco juegos.

Los Cubs usaron a Matt Shaw en la tercera base la temporada pasada, y el novato jugó una defensa estelar mientras bateaba para .226 con 13 jonrones, 44 carreras impulsadas y 17 robos en 126 juegos. Podría pasar a un rol de multifuncional destacado con la llegada de Bregman.

La adición de Bregman fue el segundo movimiento importante de los Cubs en cuestión de días. Los Cachorros adquirieron al derecho dominicano Edward Cabrera en un intercambio con los Marlins de Miami el miércoles.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo de Bregman con los Cubs.

Tags
Cubs de ChicagoGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
