Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fernando Cruz evita arbitraje y firma con los Yankees por $1.45 millones

El relevista puertorriqueño viene de una buena temporada con la novena del Bronx

9 de enero de 2026 - 10:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fernando Cruz lanzó en 2025 con los Yankees. (Yuki Iwamura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El relevista puertorriqueño Fernando Cruz logró el jueves un pacto de un año y $1.45 millones con los Yankees de Nueva York para evitar arbitraje.

RELACIONADAS

El derecho, de 35 años, se encontraba en su primer año de arbitraje luego de cuatro años consecutivos en las Mayores. Debutó a los 32 años con los Reds de Cincinnati, quienes lo cambiaron a los Bombarderos del Bronx el año pasado.

Con los Yankees en 2025, Cruz tuvo efectividad de 3.56 en 49 juegos con marca de 4-3, dos rescates y 72 ponches.

Cruz espera formar parte de la plantilla de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a principios de marzo.

Los Yankees también llegaron a acuerdos de un año con David Bednar, Jake Bird,José Caballero, Jazz Chisholm Jr.,Camilo Doval, Luis Gil y Anthony Volpe.

Nueva York abre la temporada 2026 el 25 de marzo contra los Giants de San Francisco.

Fernando Cruz perseveró hasta lograr su sueño de llegar a las Grandes Ligas

Fernando Cruz perseveró hasta lograr su sueño de llegar a las Grandes Ligas

Fernando Cruz ha sido uno de los principales relevistas en el béisbol puertorriqueño en la última década

Tags
Yankees de Nueva YorkMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 9 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: