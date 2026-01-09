Fernando Cruz evita arbitraje y firma con los Yankees por $1.45 millones

El relevista puertorriqueño Fernando Cruz logró el jueves un pacto de un año y $1.45 millones con los Yankees de Nueva York para evitar arbitraje.

El derecho, de 35 años, se encontraba en su primer año de arbitraje luego de cuatro años consecutivos en las Mayores. Debutó a los 32 años con los Reds de Cincinnati, quienes lo cambiaron a los Bombarderos del Bronx el año pasado.

Con los Yankees en 2025, Cruz tuvo efectividad de 3.56 en 49 juegos con marca de 4-3, dos rescates y 72 ponches.

Cruz espera formar parte de la plantilla de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a principios de marzo.

Los Yankees también llegaron a acuerdos de un año con David Bednar, Jake Bird,José Caballero, Jazz Chisholm Jr.,Camilo Doval, Luis Gil y Anthony Volpe.

Nueva York abre la temporada 2026 el 25 de marzo contra los Giants de San Francisco.