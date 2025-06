Alex Cora sobre el canje de Rafael Devers a los Giants: “Hay algunas razones por las que no funcionó”

“Y, irónicamente, tenemos la responsabilidad con cada jugador de ese vestuario de hacer todo lo posible para mejorar el club. Así que era algo a lo que nos comprometimos. Y no me arrepiento ni un instante”.

“ Nos esforzamos. Teníamos una visión diferente para él de cara al futuro, y no pudimos lograrlo. No logramos encontrar la alineación ”, dijo Kennedy. “Y llegamos a ese punto de inflexión y tomamos la decisión de dar un gran paso”.

Reacciona Cora

“Pienso en esa pregunta constantemente”, dijo Breslow. “Este no es el resultado que esperábamos. Y me ha obligado a reflexionar sobre las interacciones que he tenido, no solo con Raffy, sino con otros jugadores y las oportunidades para comunicarme de forma diferente”.