Las últimas memorias del relevista puertorriqueño Alexis Díaz durante su debut con Puerto Rico en un Clásico Mundial de Béisbol el pasado marzo, de seguro prefiere olvidarlas.

Pero su actuación del martes en la noche, es uno de esos momentos para recordar por mucho tiempo.

El cerrador derecho de los Reds de Cincinnati salvó el martes su quinto juego de la temporada de Grandes Ligas, en el triunfo 2-1 sobre los Padres de San Diego en 10 entradas, y su manera de hacerlo fue un espectáculo con todos los reflectores sobre él.

Jugando en San Diego, donde los Reds no ganaban un partido hace cuatro años, desde el 20 de abril de 2019, Díaz entró a la lomita abriendo la parte baja del décimo inning.

El escenario no era el más cómodo, pues además de comenzar con un corredor automático en segunda base por la regla para definir partidos en entradas extra, el puertorriqueño comenzó regalándole una base por bolas al bateador emergente Trent Grisham.

Acto seguido debía enfrentar a los tres bateadores principales de los Padres de San Diego, y de los más temibles en las Mayores, los dominicanos Fernando Tatis, Jr., Manny Machado y Juan Soto.

Sin outs en el inning y con dos corredores en circulación no había mucho espacio para otorgar más libertades, y el derecho respondió ponchando con tres lanzamientos a Tatis, incluyendo una recta por el medio a 95 millas por hora para terminar el turno.

Acto seguido, enfrentó a Machado, a quien eliminó en cinco lanzamientos con una línea de out al bosque izquierdo, y finalizó la amenaza y el partido frente a Soto, quien se ponchó sin tirarle con un slider.

El comienzo de temporada para Alexis ha sido un rebote positivo para un lanzador que no las tuvo todas consigo en el Clásico Mundial de Béisbol, donde no solo no pudo lucir como esperaba, sino que también vivió la triste experiencia de ver a su hermano mayor Edwin “Sugar” Díaz abandonar el terreno lesionado de una rodilla que le puso fin a su actuación en el evento y evitó que esté en uniforme de los Mets de Nueva York en este momento.

Alexis Diaz se abraza con el receptor de los Reds, Tyler Stephenson, tras conseguir su quinto rescate de esta temporada. (Gregory Bull)

Edwin se lastimó en la celebración del triunfo 5-2 de Puerto Rico sobre República Dominicana, al que eliminó para pasar a la ronda de cuartos de final.

En ese mismo juego, antes de que Sugar ponchara a los tres bateadores dominicanos para cerrar el juego, su hermano Alexis relevó en la quinta entrada y no le fue bien. Permitió un hit, regaló dos boletos y le anotaron una, aunque terminó saliendo de un atolladero para acabar el inning sin mayores complicaciones, cuando ya Puerto Rico ganaba 5-2.

Entonces, dos días después en el partido de muerte súbida ante México, en cuartos de final, Alexis volvió a tener otra aparición tambaleante en la que permitió un doble y luego dos boletos gratis, para dejar las bases llenas. Isaac Paredes y Luis Urías remolcaron las tres carreras de la remontada de los mexicanos, que se le acreditaron al menor de los Díaz, y quien cargó con la derrota en la eliminación.

Alexis Díaz confrontó problemas de control en su aparición ante México al permitir tres carreras. (Carlos Giusti/Staff)

Historia distinta luego del Clásico

En la campaña de Grandes Ligas, su segunda desde su debut en 2022, la historia ha sido distinta. Como si no hubiera pasado por el trago amargo de marzo durante el Clásico, Alexis tomó las cosas donde las dejó el año pasado, e incluso ha hecho quedar bien al cuerpo técnico de los Reds, que le dieron la encomienda en 2023 como el cerrador oficial del equipo.

En 12 apariciones, Díaz tiene ahora 10 entradas de labor en las que ha ponchado la friolera de 21 bateadores, con solo tres bases regaladas, tres carreras limpias, y solo cuatro hits entre los 38 bateadores que ha enfrentado. La oposición le batea para un ínfimo .118. Las carreras permitidas fueron en una aparición ante Filadelfia el 8 de abril.

Como dato relevante, ninguno de los cuatro hits que le han conectado al derecho, han sido extrabases. Y el porcentaje en base de sus rivales cuando lo enfrentan, ha sido de solo .211.

Además de sus cinco rescates en igual número de oportunidades, tiene un ‘hold’ y una victoria, con un revés. Su efectividad mejoró a 2.70.

En su debut en Grandes Ligas Alexis se graduó con altos honores en 2022 al terminar el año con marca de 7-3 con 10 juegos salvados y 1.84 de efectividad, combinando funciones como relevista intermedio y cerrador. Tuvo también 13 ‘holds’. Ponchó a 83 en 63.2 entradas.

Sus 21 ponchados de esta campaña, representan el 55 por ciento de los bateadores que ha enfrentado (38).