Miami, Florida.- Nadie tuvo unas 48 horas de altas emociones como el relevista Alexis Díaz.

Con la caída de su hermano Edwin “Sugar” Díaz por lesión en medio de la celebración de la victoria frente a República Dominicana, Alexis intentó recomponerse en el partido contra México en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol cuando fue llamado a lanzar en la séptima entrada y Puerto Rico arriba 4-2.

No tuvo su mejor noche al permitir doble, y luego dos boletos gratis, para dejar las bases llenas. Isaac Paredes y Luis Urías remolcaron las tres carreras de la remontada de los mexicanos, rayas acreditadas al menor de los Díaz, quien cargó con la derrota en la eliminación en cuartos de final.

Acabado el partido, Díaz salió con la cabeza en alto del camerino para dar expresiones, con la voz ronca y entrecortada, a los miembros de la prensa.

“Me sentía tranquilo y calmado. Son cosas que pasan en el béisbol. No me puedo quitar. Voy a seguir adelante. Son cosas que pasan”, declaró el relevista debutante en las Mayores en 2022 con los Reds de Cincinnati.

“Desde mi punto de vista, y según lo que me dijeron los muchachos, los pitcheos estuvieron cerca. El árbitro no los vio. No es culpa mía. No se pudo hacer el trabajo en ese momento. Seguimos adelante”, agregó.

Díaz estuvo en baja desde la noche del miércoles tras la ruptura del tendón patelar de Edwin, operado el jueves para quedar fuera de próxima temporada de las Mayores con los Mets de Nueva York luego de firmar por $102 millones y cinco años.

Alexis no dio expresiones hasta la derrota del viernes, y tuvo que respirar hondo para encontrar palabras.

“Ha sido muy doloroso para mí, ya que hemos ansiado estar juntos en un Clásico y una pena que no pueda estar aquí. Pero soy un guerrero. No pasó lo que quería, pero voy a seguir adelante. Voy a seguir metiendo mano en la temporada. Voy a mí”, apuntó.

Alexis pudo hablar con Edwin luego de su salida y recibió palabras de aliento, con su hermano recordándole que tuvo una mala temporada en 2019 con los Mets.

“Me dijo que son cosas que pasan, que él pasó por una experiencia así en el 2019, que me calme, que no haga caso a los comentarios negativos, que sea fuerte y adelante porque estas cosas pasan”, compartió.

Alexis también reveló lo que le dijo el dirigente Yadier Molina y el cuadro interior al pedirle la pelota.

“Me dijeron ‘no ha pasado nada’, que estuviera tranquilo, que tengo el potencial para seguir adelante y que saliera con la cabeza en alto”, expresó.

Alexis vino de un buen debut en las Mayores. Terminó con marca de 7-3 con efectividad de 1.84 en 59 partidos.

“Aprendí muchísimo de esta experiencia ya que no la tengo mucho en el béisbol profesional ya que tuve varios problemas en mi carrera por lesiones. Esto me enseñó muchísimo y sé que me va ayudar en la temporada 2023″, concluyó.