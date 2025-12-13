Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alexis Díaz regresa a MLB tras acuerdo con los Rangers

El pacto del relevista y hermano de Edwin Díaz, activo en el béisbol invernal en Santurce, con Texas es de un año

13 de diciembre de 2025 - 11:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alexis Díaz está relevando con los Cangrejeros de Santurce. (Suministrada / LBPRC)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El relevista puertorriqueño Alexis Díaz estará de vuelta en las Mayores tras acordar un pacto de un año con los Rangers de Texas, informó el viernes Jeff Passan de ESPN.

La noticia surgió a horas de que su hermano, el cerrador estelar Edwin “Sugar” Díaz, fuera presentado por los Dodgers de Los Ángeles al hacer oficial el contrato de $69 millones por tres años.

Al momento, no había información del suma que recibiría Díaz.

Los Rangers también anunciaron los acuerdos del receptor Danny Jansen (dos años y $14 millones) y el zurdo Tyler Alexander. Previamente, hicieron un canje con los Mets de Nueva York por el jardinero Brandon Nimmo.

Díaz, activo en la pelota invernal con los Cangrejeros de Santurce, fue cambiado de los Reds de Cincinnati a los Dodgers de Los Ángeles el pasado junio.

En septiembre, fue colocado en waivers y escogido por los Braves de Atlanta, que luego lo dejaron en libertad.

Díaz fue el taponero de los Reds en 2023 y 2024, ganándose una aparición en el Juego de Estrellas. Sin embargo, su desempeño fue en decaída antes del cambio a los Dodgers. Este año, tuvo efectividad de 8.15 en 18 partidos en MLB.

Su mejor temporada fue en 2023, cuando salvó 37 juegos con efectividad de 3.07.

En las Mayores, tiene efectividad de por vida de 3.38 con 75 encuentros rescatados.

Tags
Alexis DíazRangers de TexasMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
