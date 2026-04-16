Análisis: los datos que explican el colapso ofensivo de los Mets de Nueva York

Detrás de la racha negativa de los Mets de Nueva York, de ocho derrotas en sucesión, hay mucha más información y datos que demuestran por qué los neoyorquinos están con la segunda peor marca de todas las Grandes Ligas.

Completadas las primeras tres semanas de acción en 2026, los Mets juegan para 7-12 y atraviesan su peor arrancada desde 2017 en temporadas normales, sin incluir la de 2020 que comenzó tarde, en julio, debido a la pandemia.

En esa campaña de 2017 Nueva York tuvo un inicio de 8-11 en abril. En la temporada irregular de 2020 que arrancó el 23 de julio, los Mets igualmente jugaron para 8-11 en sus primeros 19 partidos.

Pero hay mucho más, al menos estadísticamente, que explica porque están últimos en la División Este de la Liga Nacional, a cinco juegos del primer lugar (Atlanta, 12-7).

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Por ejemplo, Nueva York tiene el peor porcentaje en base de la Nacional, con .286, y el segundo peor en todas las Mayores, detrás de los White Sox de Chicago.

Además, los Mets son el equipo con el segundo peor promedio de bateo colectivo en su circuito, con .220. Solo Cincinnati es peor con un .207.

A eso súmele que son el tercer equipo de su liga que menos carreras anotan y empujan con 65 y 62, respectivamente.

Para rematar, su slugging (.331) y su OPS (.617) son los peores también en la Nacional.

Con ocho reveses en línea, los Mets tienen al momento la peor racha activa de cualquier equipo. Solo Colorado tiene otra similar con una seguidilla de seis fracasos.

Y solo los Rockies, White Sox y Giants de San Francisco tenían peor marca hasta el miércoles, con 6-12.

En 2025 los Mets jugaron para 12-7 para la misma cantidad de juegos a la fecha. Sus mejores inicios en el periodo mencionado, han sido los de 2018 y 2022, cuando ganaron 14 y perdieron solo cinco (14-5).

1 / 15 | En imágenes: así se vivió el Jackie Robinson Day en las Grandes Ligas. El jugador de los Blue Jays Vladimir Guerrero Jr., a la izquierda, y el de los Brewers William Contreras, a la derecha, conversan en la primera base durante la primera entrada. - Aaron Gash 1 / 15 En imágenes: así se vivió el Jackie Robinson Day en las Grandes Ligas El jugador de los Blue Jays Vladimir Guerrero Jr., a la izquierda, y el de los Brewers William Contreras, a la derecha, conversan en la primera base durante la primera entrada. Aaron Gash Compartir

El pitcheo evita un desastre mayor

En lo que respecta al pitcheo, a los Mets les ha ido ligeramente mejor que en la ofensiva, pues su efectividad colectiva de 3.83 es la sexta en la Nacional, entre 15 equipos.

Pero ese promedio de casi cuatro carreras limpias permitidas cada nueve entradas, es alto considerando que los Mets tienen una media de solo 3.42 carreras anotadas por juego. De hecho, el promedio de carreras permitidas por juego, incluyendo las inmerecidas, es de 4.16 según revela el sitio especializado StatMuse.com.

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Otro dato revelador es que al pitcheo de los Mets los rivales le batean para promedio de .234, mientras que la ofensiva propia es de solo .220.

Con solo 41 extrabases, los Mets son el segundo peor de su circuito. De ese total de extrabases, solo 14 son cuadrangulares, también la segunda menor cantidad en la Nacional.

En el plano individual, un promedio de bateo de .271 es considerado eficiente, pero que el mejor bateador de los Mets al momento sea el receptor Francisco Álvarez deja mucho que decir respecto a la pobre ofensiva de Nueva York, sobre todo cuando cuenta con bates probados como los del campocorto Francisco Lindor y del jugador de cuadro adquirido en la agencia libre, Bo Bichette.

Lindor ha tenido una de sus peores arrancadas pues promedia solo .184 y en 19 juegos tiene una sola carrera empujada, producto de su único cuadrangular.

Es decir, que la culpa no ha sido suya en ese aspecto, pues sin nadie a bordo que se embase, no hay carreras para empujar. El boricua ha hecho su parte anotando 11 carreras. Pero aun así su porcentaje en base es de solo .287.

A Bichette le ha ido un poco mejor aunque solo batea .228. Pero tiene nueve carreras empujadas, líder del equipo en ese renglón, así como en hits conectados con 18.

Álvarez, de paso, es líder de Nueva York también en jonrones, con cuatro.

Con el jardinero Juan Soto lesionado (pantorrilla) los Mets necesitan urgentemente una inyección de ofensiva.