Atlanta silencia a los Dodgers y regresa a casa con la serie empatada

Michael Harris II conectó un triple y anotó la carrera de la ventaja gracias a un lanzamiento descontrolado del relevista Kris Bubic en la quinta entrada, y los Braves de Atlanta vencieron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del domingo para igualar a una victoria por bando la Serie Divisional de la Liga Nacional.

“Conseguir el empate en este lugar contra estos tipos, sí, es increíble”, dijo el dirigente de los Braves, Walt Weiss.

Harris añadió una carrera de seguro con un doble impulsor al jardín derecho ante el relevista venezolano Edgardo Henríquez con dos outs en la séptima entrada, en un duelo que terminó convirtiéndose en un juego de bullpen para ambos equipos.

Los Bravos sacaron del partido al abridor de los Dodgers, Blake Snell, después de 3.2 entradas, su apertura más corta en postemporada desde 2022, cuando lanzaba con San Diego.

Harris también conectó un sencillo en la tercera entrada y se quedó a un jonrón de completar el ciclo.

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“Michael tuvo un gran juego”, dijo Weiss. “En la postemporada, nunca sabes qué va a pasar. No hay un plan. No hay un manual. Parece que siempre hay héroes anónimos en la postemporada”.

Un jonrón de Max Muncy con dos strikes y dos outs ante Didier Fuentes acercó 3-2 a los Dodgers en la novena entrada. El cerrador de los Braves, el cubano Raisel Iglesias, su quinto relevista de la noche, consiguió su segundo salvamento al retirar al bateador emergente Josue De Paula con un elevado de foul al antesalista para terminar el juego.

“Van a usar a cualquier lanzador, tratar de conseguir cada enfrentamiento posible”, dijo el dirigente de los Dodgers, Dave Roberts. “Van a apoyarse en ciertos tipos y, obviamente, usan su bullpen en consecuencia”.

Las carreras fueron difíciles de conseguir después de que ambos equipos se combinaron para cinco jonrones en la victoria 5-3 de los Dodgers en el Juego 1.

Una base por bolas a Mookie Betts y un sencillo de Shohei Ohtani abrieron la quinta entrada, pero el bullpen de Atlanta retiró a los siguientes 14 bateadores consecutivos de los Dodgers.

Los Ángeles dejó a siete corredores en base durante las primeras cinco entradas. Ohtani, cuatro veces Jugador Más Valioso, volvió a tener poco impacto por segundo juego consecutivo al irse de 4-1 con dos ponches.