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¡Espectacular! Jackson Chourio lo acaba en la novena y pone a los Brewers a ley de uno

El venezolano conectó el batazo decisivo con dos outs para dejar sobre el terreno a San Diego

5 de octubre de 2026 - 8:02 PM

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Jackson Chourio, al centro, es rodeado por sus compañeros de los Brewers de Milwaukee luego de conectar el sencillo que dejó sobre el terreno a los Padres de San Diego. (Chris Carlson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jackson Chourio remolcó las dos carreras de la victoria con dos outs en la novena entrada para que los Brewers de Milwaukee dejaran sobre el terreno, 4-3, a los Padres de San Diego en el segundo juego de la Serie Divisional.

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Con el triunfo, Milwaukee tomó ventaja de 2-0 en la serie, pautada a un máximo de cinco encuentros, y quedó a una victoria de avanzar a la próxima ronda. La acción se reanudará el martes en San Diego. Los primeros dos desafíos se han decidido por una carrera.

Con las bases llenas, dos outs y los Padres arriba 3-2 en la novena entrada, Chourio conectó una línea hacia el jardín derecho a 109 millas por hora ante una recta de 101 mph del relevista Mason Miller. El batazo permitió anotar a Christian Yelich y Sal Frelick con las carreras que decidieron el encuentro.

Chourio llegó a estar abajo 1-2 en el conteo antes de conectar el batazo decisivo.

Justo antes de su turno, el bateador emergente Gary Sánchez negoció una importante base por bolas que adelantó la carrera del empate a tercera base y colocó la potencial carrera de la victoria en segunda. Sánchez también enfrentó a Miller y consiguió el boleto luego de estar en conteo de 2-2.

Los Padres han tenido ventaja en ambos partidos de la Serie Divisional, pero no han podido preservarla. El domingo estuvieron arriba 2-0 y posteriormente 3-1 hasta la séptima entrada, cuando un error abrió la puerta para que Milwaukee anotara su segunda carrera.

Jackson Chourio celebra el batazo del triunfo.
Jackson Chourio celebra el batazo del triunfo. (Kayla Wolf)

San Diego también tomó ventaja de 2-0 en la segunda entrada del primer partido de la serie, disputado el sábado, antes de que los Brewers completaran la remontada.

Milwaukee, además, logró sobreponerse el domingo a una complicada jornada defensiva en la que cometió tres errores, dos de los cuales desembocaron en carreras de los Padres.

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Brewers de MilwaukeePadres de San DiegoGrandes LigasBéisbol
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