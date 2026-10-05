¡Espectacular! Jackson Chourio lo acaba en la novena y pone a los Brewers a ley de uno
El venezolano conectó el batazo decisivo con dos outs para dejar sobre el terreno a San Diego
5 de octubre de 2026 - 8:02 PM
5 de octubre de 2026 - 8:02 PM
Jackson Chourio remolcó las dos carreras de la victoria con dos outs en la novena entrada para que los Brewers de Milwaukee dejaran sobre el terreno, 4-3, a los Padres de San Diego en el segundo juego de la Serie Divisional.
Con el triunfo, Milwaukee tomó ventaja de 2-0 en la serie, pautada a un máximo de cinco encuentros, y quedó a una victoria de avanzar a la próxima ronda. La acción se reanudará el martes en San Diego. Los primeros dos desafíos se han decidido por una carrera.
Con las bases llenas, dos outs y los Padres arriba 3-2 en la novena entrada, Chourio conectó una línea hacia el jardín derecho a 109 millas por hora ante una recta de 101 mph del relevista Mason Miller. El batazo permitió anotar a Christian Yelich y Sal Frelick con las carreras que decidieron el encuentro.
Chourio llegó a estar abajo 1-2 en el conteo antes de conectar el batazo decisivo.
Justo antes de su turno, el bateador emergente Gary Sánchez negoció una importante base por bolas que adelantó la carrera del empate a tercera base y colocó la potencial carrera de la victoria en segunda. Sánchez también enfrentó a Miller y consiguió el boleto luego de estar en conteo de 2-2.
¡JACKSON CHOURIO DESATA LA LOCURA EN MILWAUKEE! ¡EL HÉROE DE LOS BREWERS! https://t.co/KU7Ls7Mj6i— MLB Español (@mlbespanol) October 4, 2026
Los Padres han tenido ventaja en ambos partidos de la Serie Divisional, pero no han podido preservarla. El domingo estuvieron arriba 2-0 y posteriormente 3-1 hasta la séptima entrada, cuando un error abrió la puerta para que Milwaukee anotara su segunda carrera.
San Diego también tomó ventaja de 2-0 en la segunda entrada del primer partido de la serie, disputado el sábado, antes de que los Brewers completaran la remontada.
Milwaukee, además, logró sobreponerse el domingo a una complicada jornada defensiva en la que cometió tres errores, dos de los cuales desembocaron en carreras de los Padres.
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