8 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny atrapa una bola en las gradas en juego de los Yankees ante los Blue Jays

El artista boricua estuvo presente en el tercer choque de la Serie Divisional en el Yankee Stadium

8 de octubre de 2025 - 12:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny, en el centro, durante el partido entre los Yankees y los Blue Jays en Nueva York. (Yuki Iwamura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Sentado en las primeras filas de las gradas, justamente, detrás del plato del Yankee Stadium, el cantante puertorriqueño Bad Bunny presenciaba este martes el tercer partido de la Serie Divisional entre los Yankees y los Blue Jays de Toronto, cuando el venezolano Anthony Santander conectó un batazo de foul que llegó al área donde él estaba ubicado.

Un fanático detrás de Bad Bunny falló en atrapar la pelota de aire y la misma rebotó y cayó cerca del cantante que, inmediatamente, la tomó del suelo y la mostró a los fanáticos a su alrededor.

Benito Antonio Martínez, nombre de pila del artista, fue testigo de la remontada de los Yankees para evitar la eliminación, luego de perder los primeros dos partidos de la serie en Toronto.

Nueva York estuvo abajo 6-1 en la pizarra, antes de que Aaron Judge sacudiera un jonrón de tres carreras para igualar la pizarra 6-6 y luego tomó la ventaja con un cuadrangular solitario de Jazz Chisholm Jr.

Los Yankees ganaron 9-6 y forzaron un cuarto partido a celebrarse este miércoles en su estadio.

Los Blue Jays aún dominan la serie, 2-1.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
