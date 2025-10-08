Bad Bunny atrapa una bola en las gradas en juego de los Yankees ante los Blue Jays
El artista boricua estuvo presente en el tercer choque de la Serie Divisional en el Yankee Stadium
8 de octubre de 2025 - 12:19 AM
Sentado en las primeras filas de las gradas, justamente, detrás del plato del Yankee Stadium, el cantante puertorriqueño Bad Bunny presenciaba este martes el tercer partido de la Serie Divisional entre los Yankees y los Blue Jays de Toronto, cuando el venezolano Anthony Santander conectó un batazo de foul que llegó al área donde él estaba ubicado.
Un fanático detrás de Bad Bunny falló en atrapar la pelota de aire y la misma rebotó y cayó cerca del cantante que, inmediatamente, la tomó del suelo y la mostró a los fanáticos a su alrededor.
Benito Antonio Martínez, nombre de pila del artista, fue testigo de la remontada de los Yankees para evitar la eliminación, luego de perder los primeros dos partidos de la serie en Toronto.
Nueva York estuvo abajo 6-1 en la pizarra, antes de que Aaron Judge sacudiera un jonrón de tres carreras para igualar la pizarra 6-6 y luego tomó la ventaja con un cuadrangular solitario de Jazz Chisholm Jr.
Bad Bunny got a foul ball at the Yankees game 😂— Yahoo Sports (@YahooSports) October 8, 2025
(via @MLB)pic.twitter.com/HJJIef0eLl
Los Yankees ganaron 9-6 y forzaron un cuarto partido a celebrarse este miércoles en su estadio.
Los Blue Jays aún dominan la serie, 2-1.
¡Bad Bunny en 'Nueva Yol' disfrutando de los playoffs!— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 8, 2025
El 'Conejo Malo' disfruta de la voltereta de los Yankees! 🙌⚾ pic.twitter.com/39p5gPCXfG
