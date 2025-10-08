Bad Bunny atrapa una bola en las gradas en juego de los Yankees ante los Blue Jays

Sentado en las primeras filas de las gradas, justamente, detrás del plato del Yankee Stadium, el cantante puertorriqueño Bad Bunny presenciaba este martes el tercer partido de la Serie Divisional entre los Yankees y los Blue Jays de Toronto, cuando el venezolano Anthony Santander conectó un batazo de foul que llegó al área donde él estaba ubicado.

Un fanático detrás de Bad Bunny falló en atrapar la pelota de aire y la misma rebotó y cayó cerca del cantante que, inmediatamente, la tomó del suelo y la mostró a los fanáticos a su alrededor.

Benito Antonio Martínez, nombre de pila del artista, fue testigo de la remontada de los Yankees para evitar la eliminación, luego de perder los primeros dos partidos de la serie en Toronto.

Nueva York estuvo abajo 6-1 en la pizarra, antes de que Aaron Judge sacudiera un jonrón de tres carreras para igualar la pizarra 6-6 y luego tomó la ventaja con un cuadrangular solitario de Jazz Chisholm Jr.

PUBLICIDAD

Los Yankees ganaron 9-6 y forzaron un cuarto partido a celebrarse este miércoles en su estadio.