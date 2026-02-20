Béisbol Doble A: Jean Félix Ortega buscará la victoria número 90 en Fajardo

La temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A continuará este viernes con un total de 19 partidos desde las 8:00 p.m., marcando el inicio del tercer fin de semana de acción en todo Puerto Rico.

La jornada presenta un escenario atractivo, con nueve equipos exponiendo su invicto, destacándose los Patrulleros de San Sebastián y los Toritos de Cayey, quienes marcan el paso con arranque perfecto de 4-0.

Uno de los choques más llamativos será en el Estadio Isidoro “Cholo” García de Mayagüez, donde los Patrulleros visitarán a los Fundadores de Añasco.

San Sebastián enviará al montículo a Anthony Borrero, quien ya suma dos victorias en el joven torneo.

Por su parte, Añasco abrirá con Dariel Soto.

Los Fundadores atraviesan un gran momento tras ganar tres juegos consecutivos luego de caer en su debut.

En otro choque de alto calibre, los Toritos de Cayey pondrán en juego su invicto cuando visiten a los Pescadores del Plata de Comerío en el Estadio Carlos Bonet.

El derecho Freddie Cabrera, con 2-0 este año, será el abridor por Cayey. Mientras, Héctor Hernández subirá a la loma por Comerío.

Los Pescadores presentan la mejor efectividad colectiva del torneo, con apenas una carrera limpia permitida en tres encuentros y juegan para marca de 2-1.

A la loma Ortega

La noche también tendrá un ingrediente histórico en el Estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo, donde el estelar derecho de los Cariduros, Jean Félix Ortega, buscará la victoria número 90 de su carrera cuando reciban la visita de los Cocoteros de Loíza.

Abel Matos será el lanzador por Loíza.

Ortega es el lanzador activo con más triunfos en la Doble A y aspira a convertirse en el primer serpentinero de la era moderna de 20 juegos por temporada regular en alcanzar la emblemática cifra de 90 victorias.

La acción continuará el sábado con 20 partidos en calendario con juegos pautados para las 7:30 p.m. y el domingo cerrará el fin de semana con 17 encuentros adicionales.

Juegos para este viernes (8:00 p.m.)

Río Grande en Las Piedras

Loíza en Fajardo

Gurabo en Juncos

Patillas en San Lorenzo

Humacao vs. Yabucoa (en Humacao)

San Sebastián vs. Añasco (en Mayagüez)

Aguada en Aguadilla

Lajas en Cabo Rojo

Yauco en Sabana Grande

Santa Isabel en Salinas

Guayama vs. Juana Díaz (en Villalba)

Cayey en Comerío

Aibonito en Cidra

Camuy en Utuado

Florida en Barceloneta

Manatí vs. Hatillo (en Isabela)

Cataño vs. Vega Baja (en Dorado)

Dorado en Vega Alta