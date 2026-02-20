Francisco Lindor respeta que dueño de los Mets nunca quiera un capitán: “Seguiré actuando igual”

Port St. Lucie - Francisco Lindor, el jugador con más años en los Mets de Nueva York, agradece la declaración de Steve Cohen de que nunca habrá un capitán bajo su dirección.

“Lo respeto. Definitivamente es una decisión de Steve, de la gerencia. Al final, sea nombrado capitán o no, seguiré actuando igual”, declaró Lindor a MLB.com en un artículo publicado el jueves. “Esto no me hará diferente. Me alegra que haya dejado todo en paz, para que podamos dejar de hablar de esto y seguir adelante”.

El campocorto de 32 años y cinco veces All-Star inicia su sexta temporada con los Mets y tiene contrato hasta 2031.

Nueva York inicia su tercera temporada bajo la dirección de Carlos Mendoza. Los Mets permitieron que el popular toletero Pete Alonso y el cerrador estrellapuertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz se fueran como agentes libres y canjearon a dos jugadores de la cantera: el jardinero Brandon Nimmo y el versátil veterano Jeff McNeil.

En su primera reunión con periodistas durante los entrenamientos de primavera de esta semana, Cohen dijo que no tener capitán fue decisión suya. Describió el vestuario como único y que prefiere que se arregle solo cada año.

“Es solo mi opinión sobre cómo quiero que sea el vestuario”, dijo Cohen. “Mi opinión es que cada año el equipo es diferente y que el equipo lo resuelva en el vestuario en lugar de tener una designación. Tener un capitán en el béisbol no es común. De hecho, es inusual”.

Los únicos capitanes en la historia de los Mets han sido Keith Hernández, Gary Carter, John Franco y David Wright, cuya carrera como jugador terminó en 2018.

“No es adonde quieren ir”, declaró Lindor a MLB.com. Lo respeto, lo entiendo y estoy de acuerdo. Es una de esas situaciones en las que me concentro en el béisbol. Siento que tenemos líderes (sin) capitanes ni nada de eso. El vestuario es el vestuario. Juguemos béisbol y concentrémonos en ganar"

Lindor, considerado durante mucho tiempo uno de los líderes del equipo, se está rehabilitando tras una cirugía del 11 de febrero para reparar una fractura del hueso ganchoso de la mano izquierda, que podría poner en riesgo su condición para el inicio de esta temporada. La cirugía se realizó tras una evaluación por parte de un especialista en manos tras experimentar dolor en la zona de la mano y la muñeca.

En 160 juegos la temporada pasada, Lindor tuvo 762 apariciones al plato, la mayor cantidad en la MLB, con un promedio de bateo de .267, 31 jonrones, 86 carreras impulsadas y 31 bases robadas. Quedó fuera del roster de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol por cuestiones de cobertura de seguro.

