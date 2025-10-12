Opinión
12 de octubre de 2025
89°bruma
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Blue Jays activan a Scherzer para la Serie de Campeonato ante los Mariners; Bichette queda fuera

Toronto y Seattle disputan a partir de este domingo el título de la Liga Americana de las Grandes Ligas

12 de octubre de 2025 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El lanzador de los Blue Jays de Toronto, Max Scherzer, estará activo contra los Mariners en la Serie de Campeonato. (Sammy Kogan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - El campocorto lesionado de los Blue Jays, Bo Bichette, quedó fuera de la lista para la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Mariners de Seattle, que comienza este domingo en Toronto. Pero el tres veces ganador del Premio Cy Young, Max Scherzer, y el lanzador derecho Chris Bassitt fueron activados después de perderse la victoria en la Serie Divisional sobre los Yankees.

RELACIONADAS

Seattle hizo dos cambios en la lista que venció a Detroit en la ronda de la Serie Divisional, con el regreso del as derecho Bryan Woo.

Woo, quien fue All-Star por primera vez esta temporada, tiene 25 años y no ha lanzado desde el 19 de septiembre debido a una inflamación pectoral. Terminó con un récord de 15-7, una efectividad de 2.94 y 198 ponches en 186 2/3 entradas de la temporada regular.

Bichette corrió las bases el sábado, la primera vez que lo hacía desde que se torció la rodilla izquierda el mes pasado. Pero el dos veces líder de hits de la Liga Americana y dos veces elegido al Juego de Estrellas hizo una mueca mientras rodeaba la segunda base, se detuvo y salió del campo sacudiendo la cabeza.

Bichette terminó segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de Nueva York con un promedio de bateo de .311. Bichette se lesionó el seis de septiembre en una colisión con el receptor de los Yankees, Austin Wells, y no ha jugado desde entonces.

Los 13 jugadores de posición de Toronto para la ALCS son el mismo grupo que anotó 34 carreras en 34 entradas contra los Yankees.

Scherzer, ocho veces elegido All-Star, tuvo un récord de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas después de acordar un contrato de un año por $15.5 millones. No lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho.

Scherzer tuvo un récord de 1-3 con una efectividad de 9.00 en sus últimas seis aperturas.

Bassitt tuvo un récord de 11-nueve con una efectividad de 3.96 en 32 apariciones, todas menos una como titular.

Scherzer y Bassitt ocuparon los lugares de dos relevistas, el zurdo Justin Bruihl y el derecho Tommy Nance.

Además de Woo, los Mariners añadieron al jugador utilitario Miles Mastrobuoni para la ALCS. Ocupan los lugares del jardinero Luke Raley y el infielder Ben Williamson.

Hay tres receptores entre los 13 jugadores de posición de Seattle, incluyendo a Cal Raleigh, Mitch Garver y Harry Ford.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
