Cuando parecía que iba a ser una corta salida el domingo para Braden Webb en el tercer choque de la final entre sus Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina, al abridor estadounidense le vino a la mente una conversación con su padre.

Acto seguido, Web –que había embasado a tres bateadores consecutivos en la primera entrada– se adueñó del montículo y retiró a los siguientes tres.

Y si bien no se llevó la victoria sobre la novena gigante, terminó el choque permitiendo un solo imparable con ocho abanicados en 4.2 entradas. Sus Criollos terminaron prevaleciendo, por 4-2.

“Cuando empecé a lanzar con ocho años, mi papá era mi coach. Recuerdo que, en estas situaciones, que tenía tres corredores en base, miraba a lo lejos al dugout y veía cómo él me decía: ‘te metiste en esto, ahora averigua cómo salir de esto’. Así que, siempre que tengo el chance, tengo que darle el crédito a mi papá por poder sobreponerme a situaciones como esta”, dijo Webb en un aparte con la prensa.

En su tercera temporada en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), el derecho de 28 años llegó en la fase final del torneo para reforzar a los Criollos.

Previo a eso, participó con las Águilas Cibaeñas de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

“Cuando me meto en este tipo de problemas, nunca me verán echar para atrás. Me sucedió algo parecido el año pasado en la final con los Indios de Mayagüez. Tuve que entrar para cerrar el juego y, aunque confronté problemas, me sobrepuse”, indicó.

Webb fue el líder de ponches el pasado torneo con 65 abanicados. Jugó dos campanas con el equipo mayagüezano.

El estadounidense no es un pelotero precisamente “aburrido” sobre la loma. Brinca, grita y celebra cada pitcheo. Se disfruta cada juego en la isla, la cual le tiene un cariño especial, según describe.

Braden Webb dialoga con el receptor Juan Centeno. (JOSIAN BRUNO)

“Puerto Rico es especial para mí. El año pasado, tuve una cirugía de rodilla. Aquí fue donde me dieron la oportunidad para demostrar que podía seguir jugando béisbol al más alto nivel”, abundó.

“Luego, representé a la isla en la Serie del Caribe. He jugado en otras ligas, pero a la hora de la verdad, creo que Puerto Rico es la que más pasión demuestra sobre el terreno de juego”, prosiguió.

“He visto por ahí que algunas personas son irrespetuosas con la isla en torno al béisbol boricua en la Serie del Caribe... Quiero que sepan que estoy tomando nota, no me voy a olvidar”, destacó el lanzador, quien considera a su dirigente Yadier Molina como el mejor catcher de todos los tiempos.

A Webb le conocen sus compañeros de equipo como el “gringo loco”, explicó. Apodo que está a gusto con él.

“Así me dicen”, confirmó entre risas. “Todos me llaman así. Mira, me gusta divertirme. Adoro cuando los jugadores demuestran pasión y viven el béisbol de forma emocional. El ambiente que se vive aquí... Me encanta. Estoy listo para seguir aportando en la final”, sentenció.

Webb fue escogido en el draft de MLB de 2016 por los Brewers de Milwaukee. No alcanzó a lanzar en las Grandes Ligas.