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Brewers trituran 20-0 a los Reds y poncha boleto a la postemporada

Milwaukee cotinúa con la mejor foja de las Grandes Ligas

12 de septiembre de 2026 - 12:14 AM

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El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja luego de pegar un jonrón de tres carreras, en la octava entrada de un duelo ante los Rojos de Cincinnati, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) (Aaron Gash)
Por joe Totoraitis
Nota del editor
Milwaukee

Garrett Mitchell conectó el primer grand slam de los Brewers en la temporada, uno de cuatro jonrones de Milwaukee, que trituró el viernes 20-0 a los Reds de Cincinnati para que el club con la mejor foja de las Grandes Ligas asegurara un pasaje a los playoffs.

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El venezolano William Contreras, Bryce Turang y Jake Bauers también se volaron la cerca por los Brewers (92-56), que tienen una delantera amplia en la Central de la Liga Nacional, pero por ahora tienen garantizado al menos un puesto de comodín. Aventajan por 10 juegos a Chicago, segundo en la división, y su “número mágico” para asegurar ese título es de cuatro juegos.

Dustin May (7-9) y Garrett Stallings se combinaron para permitir apenas dos hits, mientras que Milwaukee conectó 23 imparables, su cifra más alta de la temporada. May trabajó seis entradas y permitió dos sencillos del destacado novato de los Rojos, Sal Stewart, en su séptima apertura con los Cerveceros. Fue adquirido a San Luis en la fecha límite de canjes.

Stallings consiguió los últimos nueve outs para su primer salvamento.

Andrew Abbott (6-11) permitió ocho carreras con nueve hits en dos entradas, su apertura más corta de la temporada.

El primer grand slam de la carrera de Mitchell coronó una quinta entrada de ocho anotaciones ante el dominicano Luis Mey. Se fue de 5-3.

El venezolano Jackson Chourio se fue de 6-4 con cuatro hits y dos carreras impulsadas.

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Brewers de MilwaukeeReds de CincinnatiGrandes LigasMLB
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