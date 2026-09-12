Brewers trituran 20-0 a los Reds y ponchan boleto a la postemporada
Milwaukee cotinúa con la mejor marca de las Grandes Ligas
12 de septiembre de 2026 - 12:14 AM
12 de septiembre de 2026 - 12:14 AM
Garrett Mitchell conectó el primer grand slam de los Brewers en la temporada, uno de cuatro jonrones de Milwaukee, que trituró el viernes 20-0 a los Reds de Cincinnati para que el club con la mejor foja de las Grandes Ligas asegurara un pasaje a los playoffs.
El venezolano William Contreras, Bryce Turang y Jake Bauers también se volaron la cerca por los Brewers (92-56), que tienen una delantera amplia en la Central de la Liga Nacional, pero por ahora tienen garantizado al menos un puesto de comodín. Aventajan por 10 juegos a Chicago, segundo en la división, y su “número mágico” para asegurar ese título es de cuatro juegos.
Dustin May (7-9) y Garrett Stallings se combinaron para permitir apenas dos hits, mientras que Milwaukee conectó 23 imparables, su cifra más alta de la temporada. May trabajó seis entradas y permitió dos sencillos del destacado novato de los Rojos, Sal Stewart, en su séptima apertura con los Cerveceros. Fue adquirido a San Luis en la fecha límite de canjes.
TWENTY runs for the @Brewers! pic.twitter.com/0FD33dVDx0— MLB (@MLB) September 12, 2026
Stallings consiguió los últimos nueve outs para su primer salvamento.
Andrew Abbott (6-11) permitió ocho carreras con nueve hits en dos entradas, su apertura más corta de la temporada.
The @Brewers are the first NL team to punch their Postseason ticket!— MLB (@MLB) September 12, 2026
For the 8th time in 9 seasons, they’re headed to October! #CLINCHED
(MLB x @BudweiserUSA) pic.twitter.com/KXpq4HscOO
El primer grand slam de la carrera de Mitchell coronó una quinta entrada de ocho anotaciones ante el dominicano Luis Mey. Se fue de 5-3.
El venezolano Jackson Chourio se fue de 6-4 con cuatro hits y dos carreras impulsadas.
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