Caguas y Carolina abren los playoffs del béisbol invernal con victorias ne la carretera

Fue la tercera victoria consecutiva para Caguas, que se llevó la serie semifinal a casa con ventaja de 1-0.

Dos carreras en el tope del primer episodio fueron suficientes para que la Yegüita tomara control del encuentro.

La primera anotación llegó mediante doblete de Vimael Machín, que remolcó a Nelson Velázquez. Acto seguido, un sencillo de José Miranda impulsó la segunda vuelta en las piernas de Machín.

Velázquez encabezó la ofensiva criolla al batear de 4-3.En el montículo, Caguas combinó a Dereck Rodríguez, Luke Taggart, Roel Ramírez y Yacksel Ríos, quienes limitaron a Santurce a apenas cinco inatrapables.

Rodríguez se apuntó la victoria tras lanzar 5.1 entradas, en las que permitió tres hits y ponchó a uno.

Ríos se acreditó el salvamento al lanzar un noveno episodio impecable, con un ponche.

La derrota fue para Daryl Thompson, quien en 3.1 entradas permitió dos carreras y seis hits, con cuatro ponches. La única anotación de los Cangrejeros llegó en la sexta entrada, mediante sencillo de Rubén Castro.

La serie continúa el sábado a las 7:21 p.m., cuando se dispute el segundo juego en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Carolina blanquea en el Paquito Montaner

Los Gigantes de Carolina blanquearon este viernes 6-0 a los Leones de Ponce en el primer juego de la serie semifinal B, celebrado en el estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner.

El conjunto visitante combinó la labor de cinco lanzadores con una ofensiva de 10 imparables para dominar a los felinos. El derecho Matt Givin se apuntó la victoria tras lanzar cinco entradas en las que permitió solo dos imparables y ponchó a seis bateadores.

Los Gigantes tomaron la delantera desde la primera entrada con una carrera fabricada mediante rodado de out a la inicial de Johnathan Rodríguez, jugada en la que anotó Gabriel Cancel. En el quinto episodio, un doble de Cancel y una base por bolas de Deniel Ortiz produjeron la segunda y tercera carrera del encuentro.

En la sexta entrada, Miguel Pabón elevó de sacrificio al jardín central para impulsar la cuarta anotación, mientras que Yariel González conectó un doble remolcador de dos carreras que llevó al plato a Josh Hatcher y nuevamente a Gabriel Cancel, sellando el marcador final.

El importado Jackson Goddard cargó con la derrota tras permitir tres carreras y cuatro imparables en 4.1 entradas de labor.

