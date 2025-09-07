Opinión
7 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cal Raleigh iguala marca de jonrones de Javy López con su bambinazo número 52

El toletero de los Mariners arribó a los 42 cuadrangulares comenzando el partido como receptor titular

7 de septiembre de 2025 - 12:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cal Raleigh (29), con tridente en mano, celebra su jonrón en la novena entrada contra los Braves. (Erik Rank)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El dominicano Julio Rodríguez conectó dos de los cinco jonrones de Seattle, Cal Raleigh bateó su cuadrangular número 52 del año, liderando las Grandes Ligas, y los Mariners vencieron el sábado por la noche 10-2 a los Braves de Atlanta.

Los Mariners informaron en sus redes sociales que Raleigh igualó la marca de 2003 del otrora receptor puertorriqueño Javy López al conectar 42 bambinazos comenzando el partido en la receptoría.

López lo hizo con los Braves.

Rodríguez, quien se fue de 4-3 con cuatro carreras impulsadas, tuvo su tercer juego de la temporada con múltiples jonrones y el séptimo de su carrera.

Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones contra el cubano Daysbel Hernández (4-3) en la séptima entrada para impulsar a los Marineros a su segunda victoria en sus últimos nueve juegos mientras mantienen el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Suárez continuó atormentando a los Braves esta temporada, ya que ahora tiene 11 hits en 29 turnos (.379) con ocho carreras impulsadas, cinco bases por bolas y cinco jonrones contra Atlanta.

Hurston Waldrep permitió dos carreras con dos hits, cinco bases por bolas y cinco ponches en cinco entradas.

El abridor de los Mariners, Bryce Miller, permitió dos carreras con cinco hits, dos bases por bolas y seis ponches en cinco 1/3 entradas. Gabe Speier (3-3) lanzó 2/3 de entrada en relevo.

Por los Mariners, el mexicano cubano Randy Arozarena de 2-1 con dos anotadas. Los dominicanos Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y Victor Robles de 4-1.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
