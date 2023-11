Nueva York- El dominicano Luis Severino finalizó un acuerdo de un año y $13 millones con los Mets de Nueva York, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el miércoles debido a que el equipo no ha anunciado el acuerdo.

El pitcher cambiará de equipo en la misma ciudad tras una mala campaña con los Yankees de Nueva York que se vio interrumpida por una lesión. Dos veces elegido al Juego de Estrellas, el derecho de 29 años tuvo marca de 4-8, con efectividad de 6.65 en 18 aperturas y una aparición como relevista.

Los Mets tienen varios huecos que llenar en la rotación bajo el mando del nuevo presidente de operaciones Davis Stearns y esperan que el dominicano recupere la forma que lo llevó a ser considerado uno de los mejores abridores de la Liga Americana.

Es la segunda ocasión en este receso de temporada que los Mets han elegido a alguien que estuvo con su rival de ciudad. Este mes contrataron al entrenador de banca, el venezolano Carlos Mendoza como su nuevo mánager.

Mendoza pasó cuatro campañas con los Yankees con el mánager Aaron Boone.

Severino ha estado los ocho años de su carrera en Grandes Ligas con el equipo del Bronx y se despide con marca de 54-37 y efectividad de 3.79 en 141 jugos, incluyendo 125 aperturas.