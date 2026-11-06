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Carlos Baerga entra al exclusivo grupo de leyendas con números retirados por los Senadores

La novena de San Juan inmortalizó el número 9 del otrora segunda base de las Grandes Ligas durante el partido inaugural

6 de noviembre de 2026 - 8:59 PM

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Carlos Baerga fue parte del 'Dream Team' en la Serie del Caribe de 1995. (Alejandro Granadillo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

José Baerga tuvo el honor la noche del jueves de develar la camiseta retirada de su hijo, Carlos Baerga, con los Senadores de San Juan en el terreno del Estadio Hiram Bithorn.

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El otrora segunda base de Grandes Ligas, quien utilizó el número 9 con la novena capital, se desbordó de elogios a su padre, dedicándole el honor que recibió previo al partido inaugural contra los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Gracias porque desde los 8 años, su sueño de ser pelotero lo puso todo sobre mí”, comentó Baerga, quien cumplió 58 años el miércoles, con su progenitor a su lado.

“Estaba adelantado a los tiempos. Desde pequeño me dijo que tenía que batear a la dos manos porque no quería que, cuando llegara a las Grandes Ligas, me sentaran. Influyó eso en mí. También, la importancia de estudiar. Me sacó de jugar a los 11 años para subir las notas. Te doy las gracias por impulsarme y ser fuerte conmigo. Esto es tuyo’, papá”, manifestó.

Baerga es apenas el cuarto senador con el número retirado, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama del Béisbol Roberto Clemente (21), Roberto Alomar (12) y Edgar Martínez (11).

“Estar un grupo como ese es sumamente especial. Que hayan tomando la decisión de hacerlo, único en su clase. Cada vez que me ponía el uniforme daba todo”, expresó en un aparte con El Nuevo Día.

Baerga, quien jugó 14 temporadas en las Mayores, estuvo además acompañado de sus esposa, hermanos, hijos y uno de sus nietos. También, dijo presente el venezolano Omar Vizquez, excampocorto y compañero de equipo en Cleveland y quien ahora funge como coach de tercera de San Juan.

“Carlos tenía pasión, entrega, excelencia y profundo amor por el béisbol”, dijo Vizquel, a cargo de la dedicatoria junto al nuevo dueño del equipo, el también venezolano Rafael Cedeño.

De las 18 temporadas que Baerga jugó en la pelota inverna, Baerga jugó 11 con los Senadores (1986-97). En 1989-90, fue nombrado Jugador Más Valioso al conectar 61 hits e impulsar 35 carreras.

En 1995, formó parte del denominado “Dream Team” que ganó la Serie del Caribe de forma invicta. Alomar, miembro de esa histórica escuadra, estuvo presente en la ceremonia como socio de los Senadores.

En la LBPRC, Baerga también fue dueño y jugador de los desaparecidos Vaqueros de Bayamón, ganando el campeonato en 2001-02. Como dirigente, llevó a los Indios de Mayagüez al cetro en 2013-14.

“Si no fuera por la liga de Puerto Rico no fuera pelotero. Tenía un problema de sobrepeso y para poder jugar en la segunda base en Grandes Ligas tenía que mantenerme. Por eso venir aquí era bien importante”, resaltó Baerga.

“Jugar con peloteros del calibre de Alomar, Edgar, Carlos Delgado me impulsaba a trabajar duro todos los días, subir el nivel”, añadió.

Los Senadores retornaron a la LBPRC en 2024-25 cuando Alomar cambió el nombre de la franquicia que fundó en 2020 como RA12.

“Le di gracias por hacer el cambio. Espero que la fanaticada apoye. Hace dos años este equipo fue subcampeón. Ya no estamos pensando en que sea un equipo para ayudar jóvenes. Ahora es un equipo para ganar y meter mano”, sentenció Baerga.

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Carlos BaergaSenadores de San JuanLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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