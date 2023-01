El otrora jardinero Carlos Beltrán confirmó que recibió una invitación de parte de Yadier Molina para que formara parte de su cuerpo de entrenadores de cara al próximo Clásico Mundial de Béisbol, y explicó las razones que lo llevaron a rechazarla, después que su nombre llegara a sonar incluso como uno de los candidatos a la dirección del equipo de Puerto Rico.

Beltrán, quien jugó en las cuatro ediciones previas del certamen y formó parte de los subcampeonatos logrados en 2013 y 2017, cuando fue compañero de Molina por última vez, fue mencionado en un momento dado como una de las opciones del entonces gerente general de Puerto Rico, Eduardo Pérez, para integrar el cuerpo de entrenadores.

Sobre la marcha El Nuevo Día supo en agosto pasado que el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, se oponía a que los exjugadores Beltrán, Carlos Delgado y Carlos Baerga, formaran parte del equipo, algo que cuando salió a la luz pública, nunca fue desmentido por el líder federativo.

De hecho, Beltrán reaccionó entonces asegurando que presentaría una querella contra la Federación ante el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Eventualmente, como se llegó a anticipar en este medio, el gerente general Eduardo Pérez renunció a su puesto por diferencias con Quiles en la confección del equipo, específicamente en lo que respecta a la selección del dirigente.

Mientras Pérez hacía las gestiones correspondientes a su cargo, de entrevistar candidatos para llenar esa vacante de mánager, nunca fue informado por Quiles que ya le había ofrecido el puesto a Molina. De todo ese errático proceso, fue del que Beltrán quiso a la postre desligarse.

“Sí, hubo una invitación para mí de parte de Yadier, cuando hubo esa situación del dirigente, que no lo habían nombrado y después lo nombraron. Pero cuando Yadier me hace el acercamiento, para ese momento ya Eduardo Pérez había salido de la posición de gerente general y yo tuve una conversación con mi esposa”, dijo Beltrán a El Nuevo Día.

“Honestamente no puedo apoyar una organización que está tratando así a personas que sabemos que pueden hacer buen trabajo para el equipo. Porque no iba a haber una mejor persona que Eduardo en cuestión de reclutar, de hablar con los jugadores que probablemente estaban indecisos…. Él está relevante, es reportero, cubre juegos (para la cadena ESPN como analista y comentarista) y habla con todos los muchachos. Y cuando pasó eso, creó mucha desilusión en mucha gente, y en los mismos peloteros”, lamentó Beltrán.

En 2013, Beltrán, a la izquierda, y Molina (centro) fueron parte protagónica del subcampeonato alcanzado, primero de dos seguidos en los Clásicos Mundiales.

“Pero al final del día, el pelotero que está activo tiene otra responsabilidad porque dice, ‘esto no me agrada, pero yo quiero participar del Clásico’. En el caso mío, yo como coach, que estoy retirado, que no tengo que participar, pues decidí apoyar a Eduardo en ese aspecto”.

Beltrán y Molina fueron compañeros de equipo en los Cardinals de San Luis durante las temporadas 2012 y 2013, así como en las cuatro ediciones previas del Clásico Mundial de Béisbol, incluyendo las de los dos subcampeonatos de Puerto Rico en 2013 y 2017.

“Cuando Yadier me hace el acercamiento, le digo, ‘caballo, yo había tomado ya una decisión, pero sabes, como compañero que fuimos en San Luis, que esto no es nada personal’. Al final del día yo voy a ver los juegos igualito, quiero que el equipo lo haga bien, que vaya para adelante, pero en cuestión de la organización (local) que representa el Clásico, eso no lo apoyo”, dijo en alusión a la Federación.

Con ofertas en las Grandes Ligas

El candidato de primer año en las boletas de votación para el Salón de la Fama, afirmó además que ha recibido invitación de varias organizaciones de Grandes Ligas para trabajar en alguna capacidad, pero al momento no hay nada concreto.

“Hubo interés de varios equipos a través de mi agente, y a todos les dejé saber que lo que estoy buscando es algo flexible, algo que me dé la oportunidad de estar en mi casa. Probablemente a lo mejor vuelva con YES Network, más o menos para la misma cantidad de partidos que el año pasado, que fueron 33″, apuntó sobre la función que tuvo como comentarista durante la transmisión televisiva de algunos juegos locales de los Yankees de Nueva York.

“Eso me da la flexibilidad de hacer lo que me gusta, de conectar con las personas a través del juego del béisbol, y con mi familia, que es algo que me lo gozo y disfruto”.

Beltrán no ha descartado en el pasado trabajar en alguna capacidad como dirigente o coach, pero admite que algo que le hace analizar a fondo si toma o no el paso, por ahora, es su tiempo familiar.

En 2019 fue nombrado dirigente de los Mets de Nueva York durante la temporada muerta, pero entonces se descubrió el escándalo del robo ilegal de señales por parte de los Astros de Houston de 2017, y su nombre fue señalado. Esto daría al traste eventualmente con su nuevo trabajo y salió del equipo sin llegar a dirigir.

“¿Sabes lo que me dijo el bebé (Evan Carlos, de siete años de edad)? Me dijo, ‘papá, yo no quiero que tú trabajes, no quiero que te alejes de mí’. Yo le digo, ‘papi, si yo trabajo no es que me esté alejando de ti; trabajo porque quiero sentirme productivo, que estoy haciendo algo que me gusta’. Y él dice, ‘sí papá, pero no quiero que te alejes de mí’”.

“Esos son mis debates mentales. Cuando tus hijos te hablan así… Pero uno tiene que buscar la felicidad de uno, y también las cosas que te crean balance. El béisbol es parte de mi vida. No es mi vida, pero es una parte bien grande de mi vida. Porque lo jugué por tantos años, y me da alegría estar alrededor del juego y compartir las experiencias y vivencias, y poder pasar hacia adelante cosas que me dieron éxito y cosas que no me dieron éxito, para que los jugadores también tengan su perspectiva”.

“Él (Evan) está en la pelota y le gusta el béisbol. Quién sabe lo que pase con el tiempo, y él entienda”.