Con el mejor récord de las Grandes Ligas, con 46-16 sin incluir la acción del viernes, algunos pensarán que no hay mucho que analizar de los Yankees de Nueva York, pero para su exjugador y actual comentarista de béisbol para la telecadena YES Network Carlos Beltrán, hay múltiples cosas que destacar en esta temporada 2022.

Hay unas cosas que son más obvias que otras y que explican muy bien por qué al sol de hoy los Yankees comandan la aguerrida División Este de la Liga Americana con una ventaja de nueve juegos sobre los Blue Jays de Toronto. Está la gran demostración el jardinero Aaron Judge con promedio de bateo de .313, 25 cuadrangulares y 49 carreras empujadas, números de un jugador más valioso.

También está el dominio del pitcheo neoyorquino, que está primero en efectividad colectiva en todas las Mayores con promedio de carreras limpias permitidas de solo 2.81, así como la supremacía de sus bateadores en el renglón de cuadrangulares con 100.

Beltrán, quien jugó entre 2014 y 2016 con los Yankees, mira esas cosas pero también hay otras que nota muy bien.

“Lo que veo es que tienen una diversidad de jugadores… un DJ LeMahieu, Marwin González, Matt Carpenter. Estoy hablando, no de Aaron Judge. ¿Y qué pasa? Cuando tú como equipo puedes darle día libre a tus estrellas y viene esta persona y da un hit para aquí y otro para allá, no hay un hueco. ¿Por qué se llega a ese nivel? Porque los jugadores saben su rol”, destacó Beltrán refiriéndose a que las figuras de reparto de la plantilla de Nueva York han venido a redondear al equipo.

Como analista de béisbol Carlos Beltrán resaltó la grandiosa temporada de Aaron Judge (en la foto) ofensivamente, pero también dio crédito a los jugadores como el receptor José Treviño o el recién adquirido Matt Carpenter. (Charlie Riedel)

“Marwin llegar al parque hoy y sabe que no está jugando, pero sabe que se tiene que preparar porque su momento va a llegar. Judge está teniendo el año de su vida”, reconoció. “José Treviño, el catcher, que supuestamente se supone que no batean ninguno de los dos, y Treviño no para de batear”.

Treviño, de hecho, está promediando .300 en bateo con cinco cuadrangulares y 18 empujadas, número sólidos considerando que no juega todos los días. El otro receptor Kyle Higashioka solo promedia .177 con tres jonrones y 10 impulsadas, pero junto a Treviño están realizando ambos el trabajo defensivo detrás del plato del que adolecían los Yankees hasta el año pasado con Gary Sánchez.

“Entonces, Néstor (Cortés) está pitcheando brutal y básicamente es el mejor pitcher de los Yankees ahora mismo, y no nos debe sorprender que tire en el Juego de Estrellas. Es una historia de éxito”, destacó Beltrán sobre el lanzador cuya efectividad de 1.94 es la mejor entre los abridores de los Yankees, y la tercera de la Liga Americana.

Con 6-2, además, su récord está entre los mejores 20 de las Mayores. Nada mal para un lanzador zurdo que por años fue un descarte de varias organizaciones, incluyendo los propios Yankees.

“Esa historia es real. Cuando yo estaba en los Yankees en 2014, 2015 y 2016, Néstor estaba en un sube y baja. Eso no está fácil. Pero ¿sabes cómo lo hacía él? Con buena actitud”, dijo Beltrán.

“Después que yo me retiré, que trabajé en la oficina de los Yankees (como asistente del gerente general Brian Cashman), todavía él estaba ahí. Yo hice un reporte de Néstor y le dije a los Yankees, ‘Néstor tiene un montón de cosas que yo quisiera que los superestrellas lanzadores de los Yankees puedan coger (copiar) de él. Ahí está la buena actitud, la forma de hacer ajustes y la manera de bregar con los bateadores, porque en un momento hace un ‘wind up’ lento, y en otro momento un ‘wind up’ rápido. Eso crea tensión en el bateador. Y Néstor es el maestro en eso”.

“Lo que está viviendo se lo merece porque tantos años estuvo en un sube y baja, una cosa terrible, pero nunca se rindió. Es el ‘Nasty Néstor’”.