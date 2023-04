Miami, Florida.- Luego de robarse los titulares con su accidentado paso en la agencia libre durante el invierno y su posterior ausencia del Clásico Mundial de Béisbol, Carlos Correa espera que cuando termine esta temporada las noticias giren alrededor de la conquista de la Serie Mundial por parte de los Twins de Minnesota.

Correa, quien firmó un acuerdo por seis años y $200 millones para permanecer con los Twins luego que pactos con los Giants de San Francisco y los Mets de Nueva York no prosperaran por preocupaciones con una vieja lesión de tobillo, dejó claro que todo su enfoque en esta campaña es en ayudar al equipo a alcanzar el Clásico de Otoño por encima de cualquier meta personal en cuanto a estadísticas.

“El único ‘número’ que tengo es ganar la Serie Mundial”, sostuvo Correa a El Nuevo Día durante la reciente serie entre los Twins y Marlins en loanDepot Park. “Estoy en una etapa de mi carrera que se trata de liderar y ganar, y ayudar a estos muchachos a mejorar. Obviamente mi trabajo y mis números van a estar ahí, pero lo que quiero es llegar nuevamente a la Serie Mundial”.

El torpedero santaisabelino tiene razones para sentirse optimista luego de movidas realizadas por los Twins, como la llegada del receptor boricua Christian Vázquez, el toletero Joey Gallo y el abridor venezolano Pablo López, entre otros, pero también está la actuación del año pasado antes de una inesperada debacle en el mes de septiembre.

Los Twins estaban empatados en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana para el 4 de septiembre con marca de 68-64 antes de caer en un marasmo que los llevó a perder 20 de los próximos 30 encuentros para concluir en el tercer puesto con 78-84.

“Tuvimos 19 lesiones en septiembre y no estábamos jugando con nuestro equipo. Ahí fue que decaímos, pero llevábamos una buena trayectoria. Esperamos que este año podamos hacer un mejor trabajo manteniéndolos en el terreno de juego”, dijo Correa.

Los Twins entraron a la acción del lunes con marca de 6-3 en la joven campaña y en el primer lugar de la División Central.

Dolores en la espalda

Correa, a nivel individual, no ha tenido un buen arranque de temporada. Batea para tan solo .182 de promedio (de 33-6) sin jonrones y apenas dos carreras empujadas. Como si fuera poco, se perdió el lunes su segundo partido consecutivo por dolores en la espalda.

“Es solo un espasmo en la parte media de la espalda”, dijo Correa el lunes a periodistas, según reportó el Star Tribune. “Debo estar bien en un par de días, pero quiero asegurarme no jugar con ese dolor y que se empeore. No debe ser algo que me alarme. Ayer dolía un poco más. Hoy me siento mejor, así que espero regresar en los próximos días”, abundó.

Por su parte, el dirigente de los Twins, Roco Baldelli, expresó que “no espero (que la lesión de Correa) sea un problema a largo plazo”.

Miranda está casi al 100%

Por otro lado, José Miranda, cuyas molestias en el hombro derecho causaron su baja en el Clásico Mundial de Béisbol, ya está casi recuperado, al punto que ha ocupado la tercera base en los nueve partidos de los Twins.

“Me he sentido mucho mejor y seguimos progresando poco a poco. Estamos casi al 100 por ciento, muy cerca de ello”, dijo Miranda, quien se espera sea utilizado mayormente en la antesala durante esta campaña. “Estamos jugando todos los días en tercera y eso es lo que yo quería. Todos los días estoy haciendo el trabajo para poder seguir mejorando”.

Miranda, quien bateó .268 con 15 cuadrangulares y 66 carreras empujadas en 126 partidos en su año de novato luego de ascendido el pasado mayo, tuvo una buena actuación en la primavera al promediar .325 con cinco jonrones y 11 remolcadas a pesar de las molestias en el hombro.

En esta campaña batea para .200 con tres carreras empujadas.

Como todo pelotero, Miranda tiene algunos números que desea alcanzar en su segunda campaña, pero reconoció que mantenerse saludable es lo primordial.

“Siempre tengo números en mi mente. Me gusta exigirme y tratar de estar cerca de esos números. No me gusta darlos a conocer públicamente, pero siempre los tengo en mi mente y los quiero lograr. Tengo muchas metas aparte de los números, por eso hay que trabajar duro y mantenernos saludables. Eso es lo más importante”, explicó.

Al igual que Correa, Miranda se mostró muy entusiasmado con el núcleo de jugadores de los Twins, que buscarán alcanzar la postemporada por primera vez desde el 2020.

“Creo que tenemos un equipo súper balanceado con muchos veteranos y jugadores jóvenes. Todos tenemos la misma hambre de ganar y eso es súper importante porque siempre cuando nos tiramos al terreno es con esa mentalidad, de ganar todos los juegos y dar el 100 por ciento. Eso es algo que nos va a ayudar durante toda la temporada”, agregó.

“Tenemos un equipo bastante profundo tanto en la rotación, el bullpen y la ofensiva. Estamos bien y es cuestión de mantenernos saludables”.