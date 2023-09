El campocorto boricua de los Twins de Minnesota, Carlos Correa, abandonó el lunes por lesión el partido ante los Reds de Cincinnati y podría perderse varios juegos en el tramo final de la temporada regular de Grandes Ligas.

Correa salió del encuentro en la primera entrada luego de capturar un elevado bateado por T.J. Friedl.

Luego del partido, Correa confirmó que se agravó la lesión de fascitis plantar que sufre en el pie izquierdo desde hace un tiempo.

“Sentí como un pequeño ‘pop’ en el talón”, dijo Correa, según reseñó The Athletic. “No me sentí nada bien. Fue difícil para mí moverme. Incluso caminando, sentía como si tuviera un cuchillo en el talón. Para que yo salga en la primera entrada... Fue muy doloroso”.

Correa ha aceptado que la lesión en el pie izquierdo le ha afectado en los pasados meses, pero con los Twins en contienda por un espacio en la postemporada, el santaisabelino ha optado por recibir tratamiento y mantenerse jugando.

Los Twins perdieron el lunes en Cincinnati, 7-3. Con marca de 79-72, Minnesota mantiene una cómoda ventaja de siete juegos sobre los Guardians de Cleveland en el tope de la División Central de la Liga Americana.

Pese al dolor, Correa se ha mantenido en la alineación de los Twins. Según datos de The Athletic, Correa ha jugado en 91 de los 100 partidos de Minnesota desde el 26 de mayo.

En 135 partidos esta temporada, Correa presenta promedio de .230 -lo que sería el más bajo de su carrera- con 18 jonrones y 65 carreras empujadas. Hace un mes, Correa expresó que si estuviera dirigido a la agencia libre en este invierno, posiblemente estuviera descansando.

Correa se encuentra en la primera temporada de un contrato de seis años y $200 millones que firmó con los Twins.

El boricua adelantó que se reunirá con el staff de los Twins para decidir si el descanso en lo que queda de temporada regular será lo mejor para su recuperación.

“Tenemos que tomar algunas decisiones como equipo. Tenemos que reunirnos con (el entrenador deportivo Nick Paparesta) y obviamente (el manager Rocco Baldelli), y ver qué es lo mejor para mí de cara a la recta final y a la postemporada. Al mismo tiempo, sigo insistiendo en esto, (la lesión) no va a mejorar. No voy a mejorar. No voy a moverme mejor. Tal vez lo mejor sea descansar un poco y simplemente presentarme y jugar juegos importantes. Pero al mismo tiempo, todavía no hemos asegurado (el espacio en la postemporada)“, indicó Correa.

Los Twins regresan al terreno hoy en Cincinnati para el segundo de una serie de tres partidos.