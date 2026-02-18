Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Correa se luce fuera del diamante con inesperada destreza

El boricua protagonizó un divertido reto de malabares junto a Jeremy Peña en los entrenamientos de primavera de Houston

18 de febrero de 2026 - 7:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Correa fildea durante los campos primaverales. (Jeff Roberson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Carlos Correa se las guilló de malabarista y lució bien.

El santaisabelino tuvo un momento de esparcimiento este miércoles en los campamentos de primavera de los Astros de Houston junto a su compañero de cuadro, el dominicano Jeremy Peña.

Los peloteros hicieron malabares con el ejercicio básico de tres pelotas: primero Peña y luego Correa. Objetivamente, el boricua pareció más coordinado en la práctica.

Un video captó el momento.

A decir verdad, Peña utilizó una técnica más complicada, con cambios de manos y de ritmo en los lanzamientos. Correa intentó imitar esa técnica al principio de su turno, luego de consultarle a Peña, pero no tuvo éxito.

Más adelante, Correa optó por una técnica básica de malabar y lució bien, mostrando mejor control al intercambiar las pelotas de mano a mano, manteniendo ritmo y altura en los lanzamientos.

Peña y Correa figuran nuevamente como campocorto y antesalista de los Astros, respectivamente, desde el inicio de la temporada 2026. El dominicano proyecta como primer bate, por delante de José Altuve, mientras que Correa lo hace como cuarto bate, delante de Yordan Álvarez.

Carlos CorreaAstros de HoustonBéisbolGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
