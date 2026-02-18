Carlos Correa se luce fuera del diamante con inesperada destreza

Carlos Correa se las guilló de malabarista y lució bien.

El santaisabelino tuvo un momento de esparcimiento este miércoles en los campamentos de primavera de los Astros de Houston junto a su compañero de cuadro, el dominicano Jeremy Peña.

Los peloteros hicieron malabares con el ejercicio básico de tres pelotas: primero Peña y luego Correa. Objetivamente, el boricua pareció más coordinado en la práctica.

Un video captó el momento.

A decir verdad, Peña utilizó una técnica más complicada, con cambios de manos y de ritmo en los lanzamientos. Correa intentó imitar esa técnica al principio de su turno, luego de consultarle a Peña, pero no tuvo éxito.

Más adelante, Correa optó por una técnica básica de malabar y lució bien, mostrando mejor control al intercambiar las pelotas de mano a mano, manteniendo ritmo y altura en los lanzamientos.