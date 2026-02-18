Carlos Correa se luce fuera del diamante con inesperada destreza
El boricua protagonizó un divertido reto de malabares junto a Jeremy Peña en los entrenamientos de primavera de Houston
18 de febrero de 2026 - 7:41 PM
Carlos Correa se las guilló de malabarista y lució bien.
El santaisabelino tuvo un momento de esparcimiento este miércoles en los campamentos de primavera de los Astros de Houston junto a su compañero de cuadro, el dominicano Jeremy Peña.
Los peloteros hicieron malabares con el ejercicio básico de tres pelotas: primero Peña y luego Correa. Objetivamente, el boricua pareció más coordinado en la práctica.
Un video captó el momento.
A decir verdad, Peña utilizó una técnica más complicada, con cambios de manos y de ritmo en los lanzamientos. Correa intentó imitar esa técnica al principio de su turno, luego de consultarle a Peña, pero no tuvo éxito.
Más adelante, Correa optó por una técnica básica de malabar y lució bien, mostrando mejor control al intercambiar las pelotas de mano a mano, manteniendo ritmo y altura en los lanzamientos.
Peña y Correa figuran nuevamente como campocorto y antesalista de los Astros, respectivamente, desde el inicio de la temporada 2026. El dominicano proyecta como primer bate, por delante de José Altuve, mientras que Correa lo hace como cuarto bate, delante de Yordan Álvarez.
