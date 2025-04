Carlos Correa ve acción con los Twins un día después de haber salido por lesión

Correa, no obstante, no consumió un turno al bate.

La reintegración de Correa fue más pronto de lo anticipado. En horas de la tarde del miércoles, todavía no se habían revelado detalles de la resonancia magnética.

No obstante, es la primera vez que Correa -que ha sufrido múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo- sufre una en su muñeca.

“Solo la estoy fortaleciendo, y sentí un pequeño tirón en el swing. Al golpear la bola de foul, sentí dolor en la zona. Pero mañana (miércoles) me revisarán y me harán un MRI. No debería ser nada grave”, sentenció Correa.