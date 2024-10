Carlos Morales critica a Kike Hernández por usar lenguaje soez en una transmisión televisiva en vivo, tras el triunfo de los Dodgers

“No había necesidad alguna de dañar una entrevista tan emocionante con una grosería al final de la misma. No quiero ser hipócrita ni puritano; no digo que las llamadas “malas palabras” no sean utilizadas por millones de personas en el mundo, incluyendo a este servidor. Pero hay un momento y un lugar para cada cosa y no me pareció que este fuera el momento indicado”, continuó el expiloto del Equipo Nacional.