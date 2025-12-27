Con opciones los Indios de asegurar al menos un juego de desempate o ‘wild card’ en la liga invernal

Los campeones defensores Indios de Mayagüez están vivos, y aún pueden lograr mucho.

Pero en cuestión de 48 horas, también podrían perderlo todo y eliminarse de toda posibilidad de jugar en la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, un año después de alzar el cetro.

La derrota de los Indios en uno de los dos juegos contra los Senadores de San Juan el viernes, no solo evitó que aseguraran un juego extra de desempate, o por la vía del ‘wild card’, sino que los colocó en la precaria situación de que podrían eliminarse dependiendo de lo que ocurra este sábado.

La temporada regular de la LBPRC está prevista para terminar este fin de semana, y cada equipo jugará sus últimos dos partidos el sábado y el domingo contra el mismo rival.

Mayagüez, que tiene récord de 18-20, irá contra los Leones de Ponce, quienes ya aseguraron su clasificación el viernes y también garantizaron concluir en la segunda posición.

Los Indios necesitan ganar solo uno para asegurar un partido extra que sería el lunes. De lo contrario, si pierden este sábado en Ponce y el domingo recibiendo en su casa a los propios Leones, dependerán de lo que hagan Caguas y Carolina, que también se miden dos veces este fin de semana. Caguas y Carolina están empatados con 19-19.

STANDING LBPRC

Equipo G P Dif. Santurce 25 13 - Ponce 22 16 3 Carolina 19 19 6 Caguas 19 19 6 Mayagüez 18 20 7 San Juan 11 27 14

Bajo ese escenario, que los Indios pierdan sus dos juegos contra los Leones, necesitarán que Carolina o Caguas ganen ambos partidos. Si dividen entre sí, esto significaría la eliminación de Mayagüez, como le ocurrió en 2023-24 luego de ganar el título en 2022-23.

Los Indios necesitan cuando menos llegar a un juego de distancia del equipo que llegue cuarto, y en el mejor de los casos, empatar con el mismo récord.

El panorama no luce del todo desfavorable para los Indios, pues de los ocho distintos escenarios posibles de los últimos dos días de acción, solo uno es el que los dejaría fuera de los ‘playoffs’.

Pero todavía los Indios pueden llegar incluso cuartos, y ser otro el equipo que aspire a un juego de reto mediante el ‘wild card’. En cualquier caso, un equipo que llegue quinto a un juego del cuarto, tiene que ganar no uno, sino dos partidos (el lunes, 29 de diciembre) para llevarse el último boleto clasificatorio. Si el equipo retado gana el primer juego del lunes, no hará falta el segundo choque.

A continuación los posibles escenarios según fueron difundidos por la LBPRC en un comunicado de prensa este sábado.