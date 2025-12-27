Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con opciones los Indios de asegurar al menos un juego de desempate o ‘wild card’ en la liga invernal

Mayagüez necesita ganar un solo juego de dos que le faltan contra Ponce para mantenerse con vida

27 de diciembre de 2025 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Indios de Mayagüez solo tienen que ganar uno de los dos partidos que les restan este fin de semana, para asegurar cuando menos un choque adicional a jugarse el lunes. (Suministrada)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes

Los campeones defensores Indios de Mayagüez están vivos, y aún pueden lograr mucho.



Pero en cuestión de 48 horas, también podrían perderlo todo y eliminarse de toda posibilidad de jugar en la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, un año después de alzar el cetro.

La derrota de los Indios en uno de los dos juegos contra los Senadores de San Juan el viernes, no solo evitó que aseguraran un juego extra de desempate, o por la vía del ‘wild card’, sino que los colocó en la precaria situación de que podrían eliminarse dependiendo de lo que ocurra este sábado.

La temporada regular de la LBPRC está prevista para terminar este fin de semana, y cada equipo jugará sus últimos dos partidos el sábado y el domingo contra el mismo rival.

Mayagüez, que tiene récord de 18-20, irá contra los Leones de Ponce, quienes ya aseguraron su clasificación el viernes y también garantizaron concluir en la segunda posición.

Los Indios necesitan ganar solo uno para asegurar un partido extra que sería el lunes. De lo contrario, si pierden este sábado en Ponce y el domingo recibiendo en su casa a los propios Leones, dependerán de lo que hagan Caguas y Carolina, que también se miden dos veces este fin de semana. Caguas y Carolina están empatados con 19-19.

STANDING LBPRC

EquipoGPDif.
Santurce2513-
Ponce22163
Carolina19196
Caguas19196
Mayagüez18207
San Juan112714

Bajo ese escenario, que los Indios pierdan sus dos juegos contra los Leones, necesitarán que Carolina o Caguas ganen ambos partidos. Si dividen entre sí, esto significaría la eliminación de Mayagüez, como le ocurrió en 2023-24 luego de ganar el título en 2022-23.

Los Indios necesitan cuando menos llegar a un juego de distancia del equipo que llegue cuarto, y en el mejor de los casos, empatar con el mismo récord.

El panorama no luce del todo desfavorable para los Indios, pues de los ocho distintos escenarios posibles de los últimos dos días de acción, solo uno es el que los dejaría fuera de los ‘playoffs’.

Pero todavía los Indios pueden llegar incluso cuartos, y ser otro el equipo que aspire a un juego de reto mediante el ‘wild card’. En cualquier caso, un equipo que llegue quinto a un juego del cuarto, tiene que ganar no uno, sino dos partidos (el lunes, 29 de diciembre) para llevarse el último boleto clasificatorio. Si el equipo retado gana el primer juego del lunes, no hará falta el segundo choque.

A continuación los posibles escenarios según fueron difundidos por la LBPRC en un comunicado de prensa este sábado.

  • Si Mayagüez gana los dos juegos que le quedan, y Caguas y Carolina dividen sus dos juegos, habría un triple empate (20-20). Luego de aplicar el reglamento del torneo, Carolina quedaría tercero (por dominar la serie particular) y Caguas tendría que jugar en su casa un juego de muerte súbita ante Mayagüez, el lunes 29 de diciembre a las 7:21 p.m.
  • Si Mayagüez gana los dos juegos que le quedan, y Carolina gana los dos juegos ante Caguas, Carolina quedaría tercero (21-19), Mayagüez quedaría cuarto (20-20) y Caguas quedaría quinto (19-21) a un juego de Mayagüez. Por tanto, Caguas jugaría el ‘wild card’ en Mayagüez el lunes a las 4:21 p.m.
  • Si Mayagüez gana los dos que le quedan, y Caguas gana los dos juegos ante Carolina, Caguas terminaría tercero (21-19) y Mayagüez cuarto (20-20). Carolina quedaría quinto (19-21) a un juego de Mayagüez. Por tanto, Carolina jugaría el ‘wild card’ en Mayagüez el lunes a las 4:21 p.m.
  • Si Mayagüez divide sus dos juegos con Ponce, y Caguas gana los dos ante Carolina, Caguas terminaría en tercer lugar (21-19) y Mayagüez terminaría empatado con Carolina en el cuarto lugar (19-21). Por lo tanto, Mayagüez jugaría en Carolina un juego de muerte súbita el lunes a las 7:21 p.m.
  • Si Mayagüez divide sus dos juegos con Ponce, y Carolina gana los dos juegos ante Caguas, Carolina terminaría tercero y Mayagüez terminaría empatado con Caguas en el cuarto lugar. Por tanto, Mayagüez jugaría en Caguas un juego de muerte súbita el lunes a las 7:21 p.m.
  • Si Mayagüez divide sus dos juegos con Ponce, y Caguas y Carolina dividen sus dos juegos que le quedan, Caguas y Carolina terminarían empatados en el tercer lugar (20-20), pero Carolina terminaría tercero por haber dominado su serie contra los Criollos, y Caguas llegaría cuarto. Mayagüez quedaría quinto a un juego de Caguas. Por tanto, Mayagüez jugaría un juego de ‘wild card’ en Caguas el lunes a las 4:21 p.m.
  • Si Mayagüez pierde los dos juegos con Ponce, y Carolina o Caguas ganan los dos juegos que le quedan, el que gane los dos partidos entre Carolina y Caguas llegaría tercero (21-19) y el que pierda los dos (19-21) tiene que jugar el ‘wild card’ en su parque ante Mayagüez el lunes a las 4:21 p.m.
  • Si Mayagüez pierde los dos juegos contra Ponce, y Caguas y Carolina dividen honores en los dos juegos que les quedan, Carolina llegará tercero y Caguas cuarto, y no se aplicará la regla del ‘wild card’, ya que Mayagüez terminaría en quinto lugar a dos juegos de la cuarta posición, en lugar de un solo juego de diferencia como es necesario para poder retar mediante el ‘wild card’. Bajo ese escenario, no habría partido el 29 de diciembre, y la serie semifinal A sería entre Santurce y Caguas, mientras la B enfrentaría a Ponce contra Carolina, ambas desde el 2 de enero.
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva.
