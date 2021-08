La lucha por la clasificación se intensifica este domingo, cuando entre en escena la penúltima jornada gigantesca de la temporada regular 2021 del Béisbol Superior Doble A, con acción en 16 estadios.

La tanda es encabezada por el choque decisivo entre los Mets de Guaynabo y los Lancheros, a la 1:00 pm en el estadio Perucho Cepeda de Cataño. El ganador asegurará el último boleto clasificatorio de la sección Metro y el perdedor quedará fuera de contienda.

El dirigente de los Mets, Lino Rivera, informó que sus dos candidatos para abrir el encuentro son Arnaldo Ortiz y Frederick Plaza. Mientras, por Cataño comenzará el zurdo Edgar Morales.

En la misma sección, los líderes Guardianes de Dorado visitarán a los Maceteros en el estadio Julio ‘Papo’ Dávila, de Vega Alta, a las 11:00 am.

Como parte de la jornada, los equipos Potros de Santa Isabel, Cariduros de Fajardo, Cardenales de Lajas, Piratas de Cabo Rojo y Petateros de Sabana Grande apenas necesitan una victoria para asegurar su boleto a la postemporada. Al momento, 17 franquicias tienen su pasaporte para las series semifinales de sección. Quedan por definir 15 vacantes.

Además, el estelar lanzador Jean Félix Ortega buscará su quinto triunfo de la temporada en igual cantidad de presentaciones. Está a ley de un ponche para alcanzar los 800 y es el lanzador activo con más victorias en la Doble A con 76.

En agenda, Río Grande jugará en Fajardo (1:00 pm), Loíza en Las Piedras (10:00 am), Maunabo en Humacao (11:00 am), San Lorenzo vs. Patillas (11:00 am), Barranquitas en Comerío (12:00 md) y Cidra en Aibonito (11:00 am).

También, Coamo en Juana Díaz (12:00 md), Salinas en Santa Isabel (11:00 am), Manatí vs. Hatillo (11:00 am), Florida en Barceloneta (10:00 am), Aguadilla en Aguada (10:30 am), Hormigueros en San Sebastián (10:00 am), Lajas en Cabo Rojo (10:30 am) y Sabana Grande en Peñuelas (10:00 am).

Vacunación en tres estadios

Los fanáticos tendrán la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19 y entrar gratis a los juegos de este domingo, en los estadios de Santa Isabel, Maunabo y Humacao. La iniciativa forma parte de un esfuerzo en conjunto entre la Federación de Béisbol, el Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico y los alcaldes de los respectivos municipios.