17 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cubs aseguran su regreso a la postemporada con triunfo sobre los Pirates

Ian Happ disparó su jonrón 23 e impulsó tres carreras en la victoria 8-4 de Chicago, que amarra su primera clasificación desde 2020

17 de septiembre de 2025 - 6:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ian Happ (izquierda), de los Cubs de Chicago, es felicitado por Nico Hoerner (derecha) tras batear un jonrón ante los Pirates de Pittsburgh. (Matt Freed)
Por Wes Crosby / The Associated Press

Pittsburgh - Ian Happ despachó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cubs de Chicago aseguraron su primera presencia en la postemporada desde 2020 al vencer este miércoles 8-4 a los Pirates de Pittsburgh.

Chicago ha ganado cuatro seguidos y siete de los últimos ocho en general. Comandan la clasificación de comodines de la Liga Nacional con una foja de 88-64.

Nico Hoerner aportó dos hits y anotó tres veces para los Cubs. Justin Turner conectó un par de sencillos impulsadores después de entrar en el sexto episodio.

Los Cubs tomaron el control con tres carreras en el sexto, ayudados por errores del relevista dominicano Yohan Ramírez (1-3) y el receptor Joey Bart. Michael Busch impulsó a Dansby Swanson con un elevado de sacrificio que rompió el empate. Happ y Turner añadieron sencillos impulsadores.

Aaron Civale (4-9) lanzó tres entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Chicago anotó cuatro carreras en la primera antes de que Pittsburgh registrara un out. Busch recibió una base por bolas y anotó mediante un balk antes de que Happ conectara su jonrón número 23, un batazo de dos carreras ante un lanzamiento del cubano Johan Oviedo que provocó una visita temprana al montículo. El venezolano Moisés Ballesteros conectó el siguiente lanzamiento por encima de la pared en el jardín derecho para el segundo jonrón en su carrera.

Bart respondió con un jonrón de tres carreras contra Matthew Boyd en la parte baja. El boleto con las bases llenas de Andrew McCutchen en el segundo empató el marcador 4-4.

Boyd permitió siete hits y otorgó dos bases por bolas en un mínimo de tres entradas en la temporada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Cubs de ChicagoMLBPirates de PittsburghPlayoffsGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Wes Crosby / The Associated Press
