Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Definidas las rutas de clasificación del béisbol y sóftbol olímpicos para Los Ángeles 2028

El Clásico Mundial, Premier12 y torneos continentales marcarán el camino hacia las próximas Olimpiadas

9 de febrero de 2026 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera vía de clasificación al torneo olímpico de béisbol será el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) anunció el proceso de clasificación para los torneos de béisbol y sóftbol de seis equipos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aprobado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

RELACIONADAS

Las selecciones nacionales de la WBSC tendrán la oportunidad de clasificarse para las Olimpiadas a través de ocho torneos internacionales: tres de béisbol y cinco de softbol.

“El sistema de clasificación aprobado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 refleja nuestro compromiso con la excelencia, la universalidad y un torneo global de primer nivel”, afirmó el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, en declaraciones escritas.

“Al combinar eventos globales de élite con vías continentales claras, garantizamos que los mejores equipos de béisbol y softbol de todas las regiones tengan una oportunidad clara de clasificarse para LA28”, añadió.

Como país anfitrión, Estados Unidos tiene garantizada una plaza en los torneos de béisbol masculino y softbol femenino.

¿Cómo se clasifica en el béisbol?

Clásico Mundial de Béisbol, marzo de 2026

La primera vía de clasificación al torneo olímpico de béisbol será el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo. Los dos equipos mejor ubicados de las Américas que aún no estén clasificados, según la posición final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, obtendrán su boleto a Los Ángeles 2028.

Premier12 WBSC, noviembre de 2027

Esta competición global —ampliada de 12 a 16 equipos por primera vez en 2027— clasificará al equipo mejor situado de Asia y al equipo mejor situado de Europa u Oceanía.

Evento final de clasificación, a más tardar en marzo de 2028

El último torneo clasificatorio Olímpico de béisbol será un torneo mundial de seis equipos para la plaza restante en Los Ángeles. Los participantes incluirán:

  • Los dos equipos mejor clasificados (aún no clasificados) de la última edición del Campeonato de Asia
  • Los dos equipos mejor clasificados (aún no clasificados) de la última edición del Campeonato de Europa
  • El equipo mejor clasificado (aún no clasificado) de la última edición del Campeonato de África
  • El equipo mejor clasificado (aún no clasificado) de la última edición del Campeonato de Oceanía

El tamaño de las plantillas de las selecciones nacionales para el béisbol Olímpico será de 24 jugadores. Los jugadores deberán tener al menos 18 años (en el año en que se celebre la competición) para poder participar en cualquiera de los tres eventos de clasificación, así como en el torneo Olímpico de LA28.

¿Cómo se clasifica en el sóftbol?

Finales de la Copa Mundial de Softbol Femenino, abril de 2027

La primera oportunidad de clasificación al torneo olímpico de softbol de LA28 será la Final de la Copa Mundial de Softbol Femenino de la WBSC, donde el equipo mejor clasificado —siempre que aún no tenga su pase asegurado— obtendrá el boleto directo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tres eventos continentales de clasificación, 2027

Los tres torneos continentales de clasificación de seis equipos —Asia (4)/Oceanía (2), Europa (5)/África (1) y Américas (6)— clasificarán a un equipo cada uno para LA28. Las cuotas continentales (entre paréntesis) incluyen al país anfitrión.

Evento final de clasificación – a más tardar en marzo de 2028

Los equipos que finalicen en segundo y tercer lugar en los torneos continentales de clasificación de Asia/Oceanía, Europa/África y Américas participarán en el Evento Final de Clasificación, donde el ganador obtendrá la última plaza para el torneo de softbol de LA28.

Tags
Federación de Béisbol de Puerto RicoJuegos OlímpicosLos Ángeles 2028BéisbolSóftbolComité Olímpico InternacionalJuegos Olímpicos Los Ángeles 2028
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: