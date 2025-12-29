Definidos los cruces de las semifinales en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente

Santurce cerró en el tope del escalafón con marca de 26-14, seguido por Ponce con 23-17, mientras que Carolina terminó en la tercera posición con récord de 20-20.

Los Criollos también finalizaron la temporada regular con marca de 20-20, pero quedaron en el cuarto puesto al perder la serie particular ante los Gigantes por 5-3, criterio de desempate establecido por el torneo, lo que los obligó a disputar el juego de comodín por el último boleto a las semifinales ante los Indios de Mayagüez, que cerraron con récord de 19-21, a un juego del cuarto puesto.

Esa jornada por el comodín se jugó el lunes en la tarde en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas. Ganaron los Criollos por pizarra de 4-0. El abridor José de León obtuvo el triunfo con cinco ponches en 6.1 episodios lanzados. Bryan Torres bateó de 4-3 y MJ Meléndez conectó un cuadrangular solitario.

Mayagüez —campeón de la temporada 2024-25 de la LBPRC— no encontró respuesta ante el pitcheo cagüeño.

Mientras tanto, los Senadores de San Juan, subcampeones de la pasada temporada, quedaron fuera de la contienda al finalizar en la sexta posición con récord de 12-28.

Las semifinales comenzarán el 2 de enero, con los enfrentamientos entre los Cangrejeros y los Criollos, así como entre los Leones y los Gigantes. Esta ronda se disputará al mejor de siete partidos.

La LBPRC informó que el itinerario de la serie final “será determinado tomando en consideración las fechas en que concluyan las dos series semifinales”.

Santurce domina el bateo colectivo

Los Cangrejeros dominaron el bateo colectivo de la liga con .265, seguido de los Criollos y Gigantes con .233 y .223, respectivamente.

Ponce, por su lado, registró el mejor pitcheo con 2.83 de efectividad en general. Los Leones permitieron apenas cinco jonrones a sus rivales.

Pulpo, el campeón bate

En tanto, el antesalista Emmanuel “Pulpo” Rivera (Indios) fue el campeón bate del torneo con promedio de .348 y 49 imparables en 141 turnos al bateo. El tercera base, además, conectó ocho dobles con 21 impulsadas y 12 anotadas sin cuadrangulares.

Emmanuel "Pulpo" Rivera, de los Indios, fue el campeón bate. (Suministrada / LBPRC)

Jonathan Rodríguez (Carolina) fue el jugador que más impulsó carreras con 23, una más que Nelson Velázquez (Caguas) con 22.

Luis Vázquez (Caguas), por su lado, lideró el departamento de jonrones con seis y Rubén Castro (Santurce) las anotadas con 22, al igual que Gabriel Cancel (Carolina).

Jeremy Arocho (Santurce) fue que registró más estafadas con 12.

Ashton Goudeau, la mejor efectividad

El abridor Ashton Goudeau (Indios) tuvo la mejor efectividad del torneo con 1.30 y foja de 3-0.

Blane Abeyta (Santurce) fue el que más triunfos obtuvo desde la loma con seis, al tiempo que Eric Torres y Gabriel Rodríguez, ambos de Ponce, abanicaron 39 bateadores cada uno.