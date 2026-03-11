Del salón al dugout: jóvenes boricuas viven el Clásico Mundial desde el terreno

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

---

Además del impacto turístico, económico y patriótico que genera el Clásico Mundial de Béisbol, el evento también deja una huella deportiva en los niños y jóvenes peloteros que sueñan con algún día convertirse en profesionales.

Ese impacto fue visible en el terreno del Estadio Hiram Bithorn, que sirvió como un curso práctico para la Clase 2026 y algunos jugadores juniors de la Puerto Rico Baseball Academy de Gurabo.

“Gracias a Dios pude estar aquí y lo quisiera hacer otra vez mil veces”, dijo a El Nuevo Día el jardinero de la academia, Carlos Morales.

Integrantes de la Clase 2026 y varios juniors de la academia participaron en el terreno de juego durante el Clásico en funciones de 'bat boys’ para cada partido y cada equipo del torneo.

Entre sus tareas estuvo preparar el cajón de espera con el bate de calentamiento, el pine tar, el talco y otros implementos para jugadores como Nolan Arenado, entre otros grandesligas que estuvieron activos en el Clásico.

También les correspondió atrapar los batazos de foul por ambas líneas, suplir al árbitro principal con pelotas de juego y almacenar el equipo para la siguiente jornada.

Como recompensa por su labor, los 'bat boys’ tuvieron el privilegio de observar de cerca a figuras del béisbol. Estuvieron a pocos pasos del cajón de bateo del primera base de los Guardians de Cleveland, el canadiense Josh Naylor. También presenciaron la preparación previa al juego de los peloteros y la forma en que se posicionaban los jardineros, como el boricua Eddie Rosario.

Incluso estuvieron parados a la entrada de los dugouts, lo que les permitió escuchar las directrices de los dirigentes, como las de Yadier Molina. Y, cuando surgía la oportunidad, presenciaron los intercambios entre dirigentes, jugadores y árbitros.

Muchas de esas observaciones forman parte de lo que aprenden en la academia. Pero verlas en acción es otra historia.

“Es otra cosa aquí”, indicó Ángel Ruiz, jardinero y lanzador de la academia.

“Aquí se ve el profesionalismo de los jugadores”, agregó Morales. “Se ve lo que hacen en la preparación y durante el juego. He observado todo eso y me lo llevo”.

Experiencia única

Los jóvenes incluso tuvieron acceso al camerino de los peloteros, un espacio considerado sagrado dentro del béisbol y al que pocas personas fuera del círculo de jugadores pueden entrar. Allí se vive la convivencia que luego se refleja en el terreno de juego.

“Estar con los peloteros en el camerino ha sido una experiencia súper buena. No me lo esperaba en este 2026, pero pasó. Ahí pasan cosas que uno no ve desde afuera. Y llegar a un camerino de ese nivel motiva a seguir trabajando”, manifestó Ruiz.

Un total de 12 jugadores de la academia tuvieron el privilegio de vivir esta experiencia durante las cinco jornadas del Clásico en San Juan, compartiendo de cerca con peloteros profesionales y grandesligas.

Entre ellos estuvieron Diego Borges, presidente de la Clase 2026, así como Valentín Carrasquillo, estudiante de undécimo grado y prospecto de la Clase 2027.

El director de la academia, el exgrandesligas Jesús “Motorita” Feliciano, explicó que los 12 participantes fueron escogidos según su nivel de responsabilidad dentro y fuera del terreno.