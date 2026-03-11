Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Del salón al dugout: jóvenes boricuas viven el Clásico Mundial desde el terreno

Jugadores de la Puerto Rico Baseball Academy vivieron el torneo desde el terreno como ‘bat boys’ junto a figuras del béisbol mundial

11 de marzo de 2026 - 4:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel Ruiz (izquierda) y Carlos Morales, de la Puerto Rico Baseball Academy, posan desde sus posiciones en el Estadio Hiram Bithorn durante sus funciones como 'bat boys' en el Clásico Mundial de Béisbol. (El Nuevo Día)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

RELACIONADAS

---

Además del impacto turístico, económico y patriótico que genera el Clásico Mundial de Béisbol, el evento también deja una huella deportiva en los niños y jóvenes peloteros que sueñan con algún día convertirse en profesionales.

Ese impacto fue visible en el terreno del Estadio Hiram Bithorn, que sirvió como un curso práctico para la Clase 2026 y algunos jugadores juniors de la Puerto Rico Baseball Academy de Gurabo.

“Gracias a Dios pude estar aquí y lo quisiera hacer otra vez mil veces”, dijo a El Nuevo Día el jardinero de la academia, Carlos Morales.

Integrantes de la Clase 2026 y varios juniors de la academia participaron en el terreno de juego durante el Clásico en funciones de 'bat boys’ para cada partido y cada equipo del torneo.

Entre sus tareas estuvo preparar el cajón de espera con el bate de calentamiento, el pine tar, el talco y otros implementos para jugadores como Nolan Arenado, entre otros grandesligas que estuvieron activos en el Clásico.

También les correspondió atrapar los batazos de foul por ambas líneas, suplir al árbitro principal con pelotas de juego y almacenar el equipo para la siguiente jornada.

Como recompensa por su labor, los 'bat boys’ tuvieron el privilegio de observar de cerca a figuras del béisbol. Estuvieron a pocos pasos del cajón de bateo del primera base de los Guardians de Cleveland, el canadiense Josh Naylor. También presenciaron la preparación previa al juego de los peloteros y la forma en que se posicionaban los jardineros, como el boricua Eddie Rosario.

Incluso estuvieron parados a la entrada de los dugouts, lo que les permitió escuchar las directrices de los dirigentes, como las de Yadier Molina. Y, cuando surgía la oportunidad, presenciaron los intercambios entre dirigentes, jugadores y árbitros.

Jugadores de Puerto Rico hacen una oración sobre el terreno de juego.Martín "Machete" Maldonado se despide de la fanaticada puertorriqueña en su último juego en casa.Eddie Rosario fungió como cuarto bate.
1 / 15 | En imágenes: así fue la derrota de Puerto Rico ante Canadá en el Clásico Mundial. Jugadores de Puerto Rico hacen una oración sobre el terreno de juego. - Xavier Araújo

Muchas de esas observaciones forman parte de lo que aprenden en la academia. Pero verlas en acción es otra historia.

“Es otra cosa aquí”, indicó Ángel Ruiz, jardinero y lanzador de la academia.

“Aquí se ve el profesionalismo de los jugadores”, agregó Morales. “Se ve lo que hacen en la preparación y durante el juego. He observado todo eso y me lo llevo”.

Experiencia única

Los jóvenes incluso tuvieron acceso al camerino de los peloteros, un espacio considerado sagrado dentro del béisbol y al que pocas personas fuera del círculo de jugadores pueden entrar. Allí se vive la convivencia que luego se refleja en el terreno de juego.

“Estar con los peloteros en el camerino ha sido una experiencia súper buena. No me lo esperaba en este 2026, pero pasó. Ahí pasan cosas que uno no ve desde afuera. Y llegar a un camerino de ese nivel motiva a seguir trabajando”, manifestó Ruiz.

Un total de 12 jugadores de la academia tuvieron el privilegio de vivir esta experiencia durante las cinco jornadas del Clásico en San Juan, compartiendo de cerca con peloteros profesionales y grandesligas.

Entre ellos estuvieron Diego Borges, presidente de la Clase 2026, así como Valentín Carrasquillo, estudiante de undécimo grado y prospecto de la Clase 2027.

Campeones de Serie Mundial motivan a estudiantes y entrenadores de la academia de béisbol

Campeones de Serie Mundial motivan a estudiantes y entrenadores de la academia de béisbol

El Programa de Desarrollo de MLB visitó la Puerto Rico Baseball Academy & High School con seis coaches consultores, entre los que hay cinco anillos de campeonatos de las Grandes Ligas.

El director de la academia, el exgrandesligas Jesús “Motorita” Feliciano, explicó que los 12 participantes fueron escogidos según su nivel de responsabilidad dentro y fuera del terreno.

“Los elegidos hacen las cosas bien en la academia dentro y fuera del terreno. Los escogimos para que los demás entiendan que oportunidades como estas llegan cuando uno hace las cosas bien”, explicó Feliciano. “A la misma vez, los elegidos pueden ver las oportunidades que surgen por hacer las cosas correctamente”.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolJesús 'Motorita' FelicianoBéisbolEstadio Hiram BithornTeam Rubio
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: