Puerto Rico viajará a Houston sin conocer aún su rival en la fase de cuartos de final del Clásico

Puerto Rico viajará este miércoles en un vuelo fletado directo a Houston, una de las dos ciudades sedes de la ronda de cuartos de final, pero lo hará sin conocer ni el día ni el rival que enfrentará en la segunda etapa del Clásico Mundial de Béisbol.

Joey Solá, gerente de operaciones de la novena boricua que terminó con récord de 3-1 la primera ronda en el Grupo A, celebrada en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, explicó que el equipo tiene previsto partir a las 7:30 de la noche.

Para entonces, el Team Rubio sí sabrá en qué posición adelantó a la segunda ronda, pues en el Bithorn se jugará este miércoles en la tarde el partido decisivo entre Canadá y Cuba.

Una victoria de los canadienses les daría el pase y el primer lugar del Grupo A, dejando a los boricuas en la segunda posición por haberles ganado 3-2 la noche del martes.

PUBLICIDAD

De lo contrario, un triunfo de los cubanos, los adelantará a cuartos de final como segundos del Grupo A, dándole a Puerto Rico el liderato.

1 / 15 | En imágenes: así fue la derrota de Puerto Rico ante Canadá en el Clásico Mundial. Jugadores de Puerto Rico hacen una oración sobre el terreno de juego. - Xavier Araújo 1 / 15 En imágenes: así fue la derrota de Puerto Rico ante Canadá en el Clásico Mundial Jugadores de Puerto Rico hacen una oración sobre el terreno de juego. Xavier Araújo Compartir

“El escenario no está claro. No tenemos todavía la hora de la práctica. Algo vamos a tener”, expresó Solá asegurando que Puerto Rico practicaría con toda seguridad el jueves en el Daikin Park de Houston.

El jueves será día libre tanto en Houston como en Miami, y entonces el viernes se celebrarán dos partidos de cuartos de final, uno en cada sede, con los restantes dos el sábado.

Si Estados Unidos es uno de los clasificados del Grupo B, adelantará con toda seguridad como segundo, por lo que le tocará chocar el viernes contra el primero del Grupo A que pueder ser Canadá o Puerto Rico.

Si Estados Unidos se elimina, quiere decir que México clasificaría como primero e Italia como segundo.

“Es que si uno dice, ‘juego el sábado y tengo libre hoy, mañana y el viernes’, pero eso en estos torneos a veces no es bueno. Porque estás tratando de caer en ritmo, y al contrario, lo que quieres es jugar (en días) corridos”.