En dos años, el lanzador Dereck Rodríguez salió a la loma solo en dos partidos en las Grandes Ligas. El derecho, de 30 años, dividió dos apariciones en 7.2 entradas con efectividad de 3.52 y cuatro ponches con los Twins de Minnesota.

Ahora en la agencia libre y con un nuevo uniforme en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, el hijo del miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, el exreceptor Iván Rodríguez, toma con sosiego una nueva oportunidad con los Criollos de Caguas para demostrar que le queda brazo de Grandes Ligas.

“Es para ponerme listo. Esta liga siempre me ha gustado. Casi siempre vengo todos los años”, dijo Rodríguez, exintegrante de los Indios de Mayagüez, a El Nuevo Día durante la inauguración de la temporada 2022-23 frente a la tribu.

“Es para ponerme ready para el nuevo año y volver a las Grandes Ligas. Ahora, es una nueva etapa con los Criollos. La transición es normal. A divertirnos”, agregó.

Selección de sexta ronda del sorteo de MLB en 2011 por los propios Twins, Rodríguez se dio su primer café en el Circo Grande en 2018 tras firmar con los Giants de San Francisco en 2017. Registró 19 aperturas en 21 salidas, terminando con marca de 6-4 y efectividad de 2.81.

Al año siguiente, tuvo la mayor cantidad de compromisos con 28 (16 aperturas), culminando con récord negativo de 6-11 y efectividad de 5.64. Las cosas no marcharon bien en la acortada campaña de 2020 con San Francisco, apareciendo en solo dos encuentros y acumulando alta efectividad de 13.50.

Con los Giants Dereck tuvo un buen debut en 2018 al registrar marca de 6-4 con 2.81 de efectividad. (Archivo)

Fue dejado en libertad y escogido por los Tigers de Detroit, quienes también lo dejaron libre para acabar en los Rockies de Colorado. En 2021, no vio acción en las Mayores antes de firmar un contrato de liga menor con Minnesota. Pasó la mayor parte de la campaña en Triple A con los Saints de St. Paul, conjunto afiliado a los Twins.

En su carrera, tiene un resumé de 12-16 con efectividad de 4.24 en 52 desafíos (35 aperturas).

“Es parte del juego”, sostuvo Rodríguez sobre su ausencia en las Mayores.

“Eso no lo controlo. Controlo lo que puedo controlar y ellos hagan lo que quieran hacer allá. Yo me enfoco en lo mío y eso es lo que voy a hacer. Siempre confiando. Siempre voy con el propósito de hacer el trabajo. Yo digo que a veces hago mucho el trabajo pero el deporte hoy día es de prospectos y jóvenes. Es así y seguir hacia adelante. Puedo seguir tirando por ahí para abajo”, opinó.

Acabada la Serie Mundial y abierto el periodo de la agencia libre, Rodríguez confía en la llamada de alguna organización. También, quiere que suene el teléfono para una posibilidad de formar parte del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse en marzo de 2023.

“Estoy aquí haciendo mi trabajo y no me han dicho nada. He escuchado comentarios y eso, pero sabes que nada es concreto hasta que anuncien el roster. Meteré mano para ver si ellos dicen si hago el equipo. Estoy interesado desde el último Clásico. Vamos a ver lo que pasa”, declaró.

Confirmados para el torneo están los abridores estelares José Berríos (Toronto) y Marcus Stroman (Cubs de Chicago), al igual que el taponero Edwin Díaz (Mets). José de León, compañero de equipo de Rodríguez en Caguas, dijo a este diario que recibió una llamada del gerente general Joey Solá para la posibilidad de formar parte del cuerpo de lanzadores.