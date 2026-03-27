Detalle de estrella: Shohei Ohtani entrega relojes de $4,000 a sus compañeros de los Dodgers

Shohei Ohtani tuvo un detalle para sus compañeros de equipo y el cuerpo de entrenadores de los Dodgers de Los Ángeles en el día inaugural de la temporada ante los Diamondbacks de Arizona en la jornada del jueves.

El periodista de ESPN, Alden González, publicó en las redes sociales que Ohtani obsequió un reloj Seiko a cada uno de los integrantes de la novena, quienes buscarán esta temporada un tercer campeonato al hilo.

En la etiqueta del reloj Seiko, valorado en $4,000, había un mensaje que leía: “¡Feliz día de la inauguración! ¡Triple campeonato consecutivo! – Shohei Ohtani”.

“Es muy generoso. Es muy considerado”, dijo Roberts sobre Ohtani antes del partido. “Este es el tercer año que está con nosotros, y nos ha traído un regalo cada Día Inaugural. Es muy considerado”.

Los boricuas Edwin Díaz y Kike Hernández son parte de la novena de los Dodgers.

Roberts también tuvo un detalle con los jugadores al obsequiar una botella de whisky Traveller, informó González.