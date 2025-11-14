Opinión
14 de noviembre de 2025
75°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Edwin Díaz gana su tercer premio de Relevista del Año en MLB

El taponero de los Mets de Nueva York recibió su segundo galardón Trevor Hoffman de la Liga Nacional

14 de noviembre de 2025 - 12:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Díaz retornó a la agencia libre luego de ejercer la opción de salida de su contrato con los Mets de Nueva York. (Nam Y. Huh)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz ganó el jueves su tercer galardón de Relevista del Año durante la ceremonia de los Valores 2025 de las Grandes Ligas.

El naguabeño, de 31 años, alzó su segundo Premio Trevor Hoffman, otorgado al mejor relevista de la Liga Nacional. Ganó su primero en en el Viejo Circuito en 2022 con los Mets.

En 2018, Díaz fue premiado con el Trofeo Mariano Rivera en la Liga Americana cuando militó con los Mariners de Seattle.

El jueves, Díaz se unió a Josh Hader y Kenley Jansen como los únicos relevistas en ganar el Premio Trevor Hoffman más de una ocasión.

Hader y Díaz son los únicos en las Mayores con tres.

Díaz tuvo un deslumbrante 2025 con los Mets. Logró efectividad de 1.63 (récord de 6-3) con 28 rescates en 66.1 entradas, ponchando a 98 con un Whip de 0.98.

El derecho retornó a la agencia libre luego de la Serie Mundial al ejercer la opción para salirse de contrato de cinco años y $102 millones firmado en 2022. Le restaban dos temporadas de $37 millones antes de tomar la decisión.

Edwin DíazGrandes LigasMets de Nueva YorkMLB
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
