Edwin Díaz gana su tercer premio de Relevista del Año en MLB
El taponero de los Mets de Nueva York recibió su segundo galardón Trevor Hoffman de la Liga Nacional
14 de noviembre de 2025 - 12:02 AM
El cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz ganó el jueves su tercer galardón de Relevista del Año durante la ceremonia de los Valores 2025 de las Grandes Ligas.
El naguabeño, de 31 años, alzó su segundo Premio Trevor Hoffman, otorgado al mejor relevista de la Liga Nacional. Ganó su primero en en el Viejo Circuito en 2022 con los Mets.
En 2018, Díaz fue premiado con el Trofeo Mariano Rivera en la Liga Americana cuando militó con los Mariners de Seattle.
Edwin Díaz is the Trevor Hoffman NL Reliever of the Year for the 2nd time in his career! 🎺 pic.twitter.com/aCFLwgkQGi— MLB (@MLB) November 14, 2025
El jueves, Díaz se unió a Josh Hader y Kenley Jansen como los únicos relevistas en ganar el Premio Trevor Hoffman más de una ocasión.
Hader y Díaz son los únicos en las Mayores con tres.
Díaz tuvo un deslumbrante 2025 con los Mets. Logró efectividad de 1.63 (récord de 6-3) con 28 rescates en 66.1 entradas, ponchando a 98 con un Whip de 0.98.
El derecho retornó a la agencia libre luego de la Serie Mundial al ejercer la opción para salirse de contrato de cinco años y $102 millones firmado en 2022. Le restaban dos temporadas de $37 millones antes de tomar la decisión.
