Edwin Díaz gana su tercer premio de Relevista del Año en MLB

El cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz ganó el jueves su tercer galardón de Relevista del Año durante la ceremonia de los Valores 2025 de las Grandes Ligas.

El naguabeño, de 31 años, alzó su segundo Premio Trevor Hoffman, otorgado al mejor relevista de la Liga Nacional. Ganó su primero en en el Viejo Circuito en 2022 con los Mets.

En 2018, Díaz fue premiado con el Trofeo Mariano Rivera en la Liga Americana cuando militó con los Mariners de Seattle.

El jueves, Díaz se unió a Josh Hader y Kenley Jansen como los únicos relevistas en ganar el Premio Trevor Hoffman más de una ocasión.

Hader y Díaz son los únicos en las Mayores con tres.

Díaz tuvo un deslumbrante 2025 con los Mets. Logró efectividad de 1.63 (récord de 6-3) con 28 rescates en 66.1 entradas, ponchando a 98 con un Whip de 0.98.