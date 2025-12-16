Edwin “Sugar” Díaz empuja los pagos diferidos de los Dodgers a cifras récord

Edwin “Sugar” Díaz no recibirá todos sus $69 millones de los Dodgers de Los Ángeles hasta 2047, con el acuerdo del cerrador elevando las obligaciones de pago diferido de los bicampeones de la Serie Mundial a más de $1,060 millones adeudados a nueve jugadores.

Como parte del contrato de tres años anunciado el viernes, Díaz recibe una cifra de $9 millones el 1 de febrero, según los términos obtenidos por The Associated Press.

Recibirá un salario de $14 millones el año que viene y $23 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Los Dodgers aplazarán $4.5 millones anuales.

El dinero aplazado de Díaz es pagadero en 10 plazos iguales cada 1 de julio. El dinero de 2026 vence entre 2036 y 2045, el de 2027 entre 2037 y 2046 y el de 2028 entre 2038 y 2047.

Los Ángeles tiene una opción de equipo condicional de $6.5 millones para 2029 sin opción de compra. La opción podría ejercerse si sufre una lesión específica hasta el final de la temporada 2028 y no termina la campaña o los playoffs sano, o si se somete a una cirugía específica.

PUBLICIDAD

Si se ejerce la opción condicional, podría ganar $2.5 millones en primas por rendimiento para 2029 en función de los partidos terminados: $750,000 cada uno por 45 y 50 partidos y $1 millón por 55.

Díaz recibe una suite de hotel en sus viajes por carretera y hará una aportación benéfica del 1% de sus ingresos.

Sus pagos diferidos elevan el total de los Dodgers a $1,064.500. Su punto más alto debido en un año es de $102.3 millones tanto en 2038 y 2039.

Ohtani, Betts, Snell y Freeman, entre otros, a los que se les debe aplazamiento

Los Ángeles también debe pagos diferidos a la estrella de dos vías Shohei Ohtani ($680 millones de 2034-43), al jardinero/infielder Mookie Betts ($115 millones en salarios de 2033-44 y los últimos $5 millones de su prima de fichaje pagaderos de 2033-35), al zurdo Blake Snell ($66 millones de 2035-46), el inicialista Freddie Freeman ($57 millones de 2028-40), el receptor Will Smith ($50 millones de 2034-43) y el utility Tommy Edman ($25 millones de 2037-44), el relevista Tanner Scott ($21 millones de 2035-46) y el jardinero Teoscar Hernández ($32 millones de 2030-39).

El bullpen fue el punto débil

Díaz, tres veces All-Star y que cumplirá 32 años el 22 de marzo, logró 28 salvados en 31 oportunidades la temporada pasada, con un récord de 6-3 y una efectividad de 1.63 para un decepcionante equipo de los Mets que no logró llegar a los playoffs a pesar de ser el segundo que más gastó detrás de los Dodgers. Ponchó a 98 en 66 1/3 entradas.