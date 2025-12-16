Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Edwin “Sugar” Díaz empuja los pagos diferidos de los Dodgers a cifras récord

El contrato del cerrador puertorriqueño eleva a más de mil millones de dólares las obligaciones futuras de Los Ángeles

16 de diciembre de 2025 - 8:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin "Sugar" Díaz tiene 253 salvamentos en 294 oportunidades durante nueve temporadas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Edwin “Sugar” Díaz no recibirá todos sus $69 millones de los Dodgers de Los Ángeles hasta 2047, con el acuerdo del cerrador elevando las obligaciones de pago diferido de los bicampeones de la Serie Mundial a más de $1,060 millones adeudados a nueve jugadores.

Como parte del contrato de tres años anunciado el viernes, Díaz recibe una cifra de $9 millones el 1 de febrero, según los términos obtenidos por The Associated Press.

Recibirá un salario de $14 millones el año que viene y $23 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Los Dodgers aplazarán $4.5 millones anuales.

El dinero aplazado de Díaz es pagadero en 10 plazos iguales cada 1 de julio. El dinero de 2026 vence entre 2036 y 2045, el de 2027 entre 2037 y 2046 y el de 2028 entre 2038 y 2047.

Los Ángeles tiene una opción de equipo condicional de $6.5 millones para 2029 sin opción de compra. La opción podría ejercerse si sufre una lesión específica hasta el final de la temporada 2028 y no termina la campaña o los playoffs sano, o si se somete a una cirugía específica.

Si se ejerce la opción condicional, podría ganar $2.5 millones en primas por rendimiento para 2029 en función de los partidos terminados: $750,000 cada uno por 45 y 50 partidos y $1 millón por 55.

Díaz recibe una suite de hotel en sus viajes por carretera y hará una aportación benéfica del 1% de sus ingresos.

Sus pagos diferidos elevan el total de los Dodgers a $1,064.500. Su punto más alto debido en un año es de $102.3 millones tanto en 2038 y 2039.

Ohtani, Betts, Snell y Freeman, entre otros, a los que se les debe aplazamiento

Los Ángeles también debe pagos diferidos a la estrella de dos vías Shohei Ohtani ($680 millones de 2034-43), al jardinero/infielder Mookie Betts ($115 millones en salarios de 2033-44 y los últimos $5 millones de su prima de fichaje pagaderos de 2033-35), al zurdo Blake Snell ($66 millones de 2035-46), el inicialista Freddie Freeman ($57 millones de 2028-40), el receptor Will Smith ($50 millones de 2034-43) y el utility Tommy Edman ($25 millones de 2037-44), el relevista Tanner Scott ($21 millones de 2035-46) y el jardinero Teoscar Hernández ($32 millones de 2030-39).

El bullpen fue el punto débil

Díaz, tres veces All-Star y que cumplirá 32 años el 22 de marzo, logró 28 salvados en 31 oportunidades la temporada pasada, con un récord de 6-3 y una efectividad de 1.63 para un decepcionante equipo de los Mets que no logró llegar a los playoffs a pesar de ser el segundo que más gastó detrás de los Dodgers. Ponchó a 98 en 66 1/3 entradas.

Díaz tiene 253 salvamentos en 294 oportunidades durante nueve temporadas con Seattle (2016-18) y Nueva York. Díaz acordó un contrato de $102 millones y cinco años con la novena neoyorquina después de la temporada 2022, un acuerdo que incluía dinero diferido pagadero hasta 2042. Renunció a $38 millones que se le habrían adeudado en los últimos dos años con los Mets.

